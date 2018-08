Ginnastica, Europei 2018: qualificazioni, l’Olanda balza in testa. Botti di Shatilov, Dolgopyat, israeliani e Zonderland

Proseguono le qualificazioni agli Europei 2018 di ginnastica artistica maschile, il livello si è alzato nella seconda suddivisione ma soltanto alle 19.30 scenderanno in pedana le dodici big tra cui anche l’Italia. Per il momento una buona Olanda è balzata al comando con un complessivo 239.393, precedendo Israele di sette decimi (238.692) e scavalcando così l’Ungheria che scivola al terzo posto dopo essersi imposta in prima suddivisione (238.593).

C’erano alcuni individualiste di spicco chiamati a rispondere presente. L’olandese Epke Zonderland non ha confezionato però la miglior sbarra della vita e si è fermato a 14.333 cioè un punto in più di quanto totalizzato alle parallele, il connazionale Bart Deurloo ha steccato tra corpo libero (12.133) e anelli (12.933) ottenendo 13.500 al ferro. Entusiasmano invece gli israeliani Alexander Shatilov e Artem Dolgopyat al corpo libero (rispettivamente 14.666 e 14.266), da annotare il super 14.849 di Andrey Medvedev al volteggio. I croati Filip Ude e Robert Seligman si confermano due eccezionali interpreti del cavallo con maniglie (14.766 per entrambi) ma a fare saltare il banco sull’attrezzo maschile per eccellenza è stato l’inatteso irlandese Rhys McClenaghan con un superlativo 15.266.













Foto: Olena Z / Shutterstock.com