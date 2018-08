Ginnastica, Europei 2018: l’Italia juniores vuole l’oro! Le Fate cercano la magia, Villa e compagne sfidano Russia e Francia

L’Italia vuole sognare a occhi aperti con le juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale si presenta con importanti ambizioni a Glasgow e vuole tornare a caso con un buon bottino di medaglie sfruttando al meglio il potere delle Fate, desiderose di sbancare l’SSE Hydro in una delle ultime uscite internazionali tra le under 16. La nostra classe 2003 è ormai pronta per il grande salto tra le grandi e per farci sognare nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ma prima di salutare il mondo giovanile c’è un’ultima missione da compiere: conquistare il tetto d’Europa e consacrarsi. Si decide tutto venerdì 3 agosto quando saranno in programma le qualificazioni valide però anche per assegnare le medaglie della gara a squadre e del concorso generale individuale. Si parte subito col botto e non sono ammessi errori in una giornata davvero incandescente e che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante.

Le azzurrine scenderanno in pedana alle ore 14.15 già sapendo il risultato di Francia e Russia, le nostre avversarie dirette per il titolo nel team event che saranno impegnate nel primo gruppo. Le ragazze di Enrico Casella incominceranno la propria avventura alle parallele asimmetriche, un attrezzo particolarmente gradito al nostro gruppo che potrà quindi cominciare nel modo migliore: Elisa Iorio, Giorgia Villa, Alice d’Amato e Asia d’Amato (in squadra anche la 2004 Alessia Federici) hanno in dote quattro esercizi eccellenti conditi da D Score importanti. Si punta ovviamente a ottenere anche dei pass per le finali di specialità ma sarà soprattutto importante fare la differenza per inseguire l’agognato oro a squadre.

Il passaggio poi alla trave dove ancora fatichiamo a eccellere, poi il corpo libero dove negli ultimi mesi siamo cresciuti parecchio prima della grande chiusura al volteggio dove i nostri doppi avvitamenti potrebbero fare saltare il banco. Giorgia Villa ed Elisa Iorio sembrano avere anche la concreta possibilità di lottare per il titolo nel concorso generale (solo Enus Mariani ci riuscì in passato) ma la battaglia con la forte russa Kseniia Klimenko si preannuncia feroce e molto intensa, senza alcun margine d’errore.