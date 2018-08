Ginnastica, Europei 2018: Italia in finale a squadre, Marco Lodadio non brilla agli anelli. Russia davanti a tutti

L’Italia si è qualificata alla Finale a squadre degli Europei 2018 di ginnastica artistica maschile, l’obiettivo annunciato della vigilia. Gli azzurri hanno concluso le qualificazioni all’ottavo posto (241.128) e dunque accedono all’atto conclusivo della rassegna continentale con l’ultimo piazzamento utile e dimostrando qualche timido passo in avanti dopo un biennio davvero molto difficile. Si tratta del minimo sindacale ma niente era scontato considerando lo stato di difficoltà in cui versa il nostro movimento maschile. Il nostro quintetto è stato bravo a rimanere sempre dentro la gara e a disputare una prestazione compatta: ogni elemento doveva fare il suo per essere tra le magnifiche otto del Vecchio Continente e così è stato.

A mancare è però stato Marco Lodadio, l’uomo più atteso che puntava dritto alla finale di specialità agli anelli: qualche imprecisione di troppo non gli ha permesso di andare oltre 14.366 e dunque addio sogni di gloria. Il romano, protagonista anche con 13.400 al corpo libero e 13.666 al volteggio, manca il traguardo che si era prefisso e questa è purtroppo una delusione pesante anche perché il nostro uomo di punta si sta esprimendo su ottimi livelli internazionali da un paio di stagioni. Buona prestazione nel complesso per Andrea Russo (14.200 al castello, 13.400 alle parallele, 13.133 alla sbarra, 12.900 al cavallo con maniglie), si è difeso Marco Sarrugerio (13.400 agli anelli, 13.700 agli anelli e buon 14.000 sugli staggi), Ludovico Edalli ha provato a dare continuità su cinque attrezzi (13.666, 13.566, -, 13.400, 12.866, 12.700), l’esperto Tommaso De Vecchis ha dato il suo contributo al quadrato (13.533), al cavallo (13.566) e alla sbarra (11.666).

A chiudere davanti a tutti il turno di qualificazione è la favorita Russia di Belyavskiy, Dalaloyan e Nagornyy (259.427) che precede la Gran Bretagna (252.496) di Whitlock e Fraser. Poi la Germania di Nguyen (246.094), la solida Svizzera (245.092), la Turchia di Colak e Arican (243.259), la Francia (242.996) e la Spagna (242.761).













Foto: Federginnastica