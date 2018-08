FOTO Nuoto, Arianna Barbieri ha vinto la sua battaglia: “Sconfitto il linfoma di Hodgkin”

Arianna Barbieri ha vinto la durissima battaglia contro il linfoma di Hodgkin contro cui combatteva dallo scorso gennaio. La nuotatrice, che nel 2012 aveva vinto tre medaglie d’argento agli Europei (50 e 100 dorso, 4×100 mista) prima di partecipare alle Olimpiadi di Londra, ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario ma oggi è uscita vincitrice. La veneta ha pubblicato su Instagram un post in cui racconta la sua esperienza personale ed esprime la sua gioia personale per avercela fatta. Ora inizia una nuova vita per Arianna che dà appuntamento a tutti in piscina nell’immediato futuro.













Foto: pagina Facebook Arianna Barbieri