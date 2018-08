FOTO Lance Armstrong raggiunge Jan Ullrich: “Ha bisogno del mio aiuto, usciamo da questo brutto periodo”

Lance Armstrong non si è limitato a pronunciare delle parole di conforto nei confronti di Jan Ullrich ma ha fatto seguire dei fatti. L’ex ciclista aveva infatti dichiarato che avrebbe voluto aiutare il suo grande rivale visto che il tedesco sta affrontando un momento particolarmente difficile dopo la separazione dalla moglie e l’allontanamento dai figli che lo hanno portato a essere ricoverato in una clinica psichiatrica. Lo statunitense, che aveva vinto sette Tour de France poi revocatigli in seguito alla confessione sull’utilizzo di sostanze dopanti, ha preso l’aereo e ha raggiunto il suo vecchio avversario in Germania.

Lance Armstrong vuole dare tutto il suo supporto a Jan Ullrich e lo ha dimostrato con i fatti come testimonia uno foto pubblicata su Facebook insieme a questo commento: “Che bello passare la giornata con quest’uomo. Come molti di voi sanno, io amo Jan Ullrich. Per me era un rivale speciale. Mi ha spaventato, mi ha motivato, e mi ha permesso di tirare fuori il meglio in me. Classe pura in bici. Oggi e il mio amico sta attraversando un brutto periodo. Non potevo perdere l’occasione di venire in Germania a passare qualche giorno con lui. Jan ha bisogno del nostro supporto in questo momento”.