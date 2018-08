Ciclismo, Lance Armstrong: “Farò di tutto per aiutare Ullrich. Pantani? Non merita di essere infangato”

Circa una settimana fa, una notizia shock ha riguardato Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Ullrich è stato arrestato, infatti, a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. L’ex atleta teutonico, rientrato in patria dove si era già reso protagonista di un atto di violenza, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica vista la sua dipendenza da droghe ed alcol.

Una situazione che a detta dell’ex corridore è conseguenza della separazione dalla moglie. Sulla vicenda ha detto la sua Lance Armstrong, grande rivale del tedesco, a cui sono stati tolti i 7 Tour de France vinti per aver ammesso nel 2013 l’uso di doping: “Farò di tutto per aiutare Jan (Ullrich ndr.). Lui è stato uno degli avversari migliori che abbia mai affrontato. Non merita che venga infangato quando in Germania si loda Zabel”. Una storia che per certi versi ricorda quella di Marco Pantani, morto nel 2004 a Rimini: “Un qualcosa che purtroppo abbiamo visto con lui…In Italia si loda Ivan Basso e si infanga Pantani..”, le parole del texano, intervistato da cyclingtips.













(foto stock_photo_world / Shutterstock.com)