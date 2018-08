Football americano, Europei 2018: saranno Austria e Francia a giocarsi il titolo nella finalissima

Saranno Austria e Francia a giocarsi il titolo dei Campionati Europei di football americano, in corso di svolgimento a Jenkkifutis, in Finlandia. Le due squadre hanno vinto agevolmente i rispettivi gironi e sabato sera si sfideranno per conquistare il trono continentale.

L’Austria ha cominciato il suo cammino sbarazzandosi facilmente della Danimarca per 40-15, per poi giocarsi tutto nell’ultimo scontro con la Svezia, dopo che quest’ultima aveva battuto i danesi per 30-20. Nella partita finale del gruppo A non c’è stata storia: l’Austria ha trionfato con un sonoro 41-3 volando alla finalissima di sabato.

A sfidarla sarà la Francia, che non ha avuto grosse difficoltà a sbarazzarsi della Gran Bretagna (42-9), mentre ha dovuto sudare più del previsto per superare i padroni di casa (che avevano battuto i britannici per 28-7 nella sfida inaugurale). I transalpini hanno prevalso per 21-14 e saranno loro a disputare la finale dell’Europeo.

Sabato andranno in scena anche le sfide di consolazione: Danimarca-Gran Bretagna varrà il quinto posto, Svezia-Finlandia il terzo.

I risultati e le classifiche

Gruppo A

Danimarca – Austria 15-40

Svezia – Danimarca 30-20

Austria – Svezia 41-3

Austria 2-0

Svezia 1-1

Danimarca 0-2

Gruppo B

Finlandia – Gran Bretagna 28-7

Gran Bretagna – Francia 9-42

Francia – Finlandia 21-14

Francia 2-0

Finlandia 1-1

Gran Bretagna 0-2

Le finali

Sabato 4 agosto

ore 11.00 5° posto: Danimarca – Gran Bretagna

ore 15.00 3° posto: Svezia – Finlandia

ore 19.00 1° posto: Austria – Francia













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL FOOTBALL AMERICANO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Herbert Kratky / Shutterstock.com