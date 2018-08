Football americano, Europei 2018: la Francia batte l’Austria in rimonta ed è campione d’Europa per la prima volta

La Francia è campione d’Europa di football americano per la prima volta nella sua storia. I transalpini hanno battuto nella finale giocata a Jenkkifutis, in Finlandia, l’Austria per 28-14 al termine di una partita che li aveva visti in svantaggio a metà gara. Nella seconda parte, però, il parziale è stato di 21-0 in favore della Francia, che si è così presa con merito lo scettro continentale.

Erano stati proprio i francesi a passare per primi in vantaggio, sul TD pass lanciato dal QB Paul Durand. Una giocata isolata, perché a dominare le ostilità nella prima parte è stata la difesa austriaca. La corsa di Sandro Platzgummer, arrivato fino in end zone dopo 41 yds, ha firmato la parità; poi è stato Berhard Seikovits a chiudere un’azione nata da un fumble dell’attacco francese sulle proprie 36 yds.

Ci voleva una giocata per rivitalizzare la Francia, un’altra, arrivata proprio nel primo drive della ripresa, con la corsa da 49 yds di Jason Aguemon valsa il TD del pareggio. L’inerzia è così improvvisamente girata dalla parte dei transalpini: Durand ha cominciato a trovare i ricevitori con più continuità e dal suo braccio è partito il passaggio per il TD del sorpasso di Jerobe Valbon. Il QB francese ha così potuto controllare scientificamente il tempo e il suo attacco, chiudendo il match trovando Alexandre Jefferson in end zone per il 28-14 definitivo. Una prova che è valsa a Durand il titolo di MVP della finale e del torneo. Primo titolo per i Galletti, dopo un terzo e un secondo posto nelle ultime due edizioni.

Finisce quindi con il trionfo francese un Europeo che ha fatto discutere, nato quasi in fretta e furia dopo lo smantellamento della costola parigina dell’IFAF, che aveva inizialmente organizzato il torneo al quale anche l’Italia doveva partecipare, iniziato curiosamente proprio con la migrazione di Austria e Francia verso la “fazione” newyorkese della federazione. Il Blue Team non è stato invitato a questa nuova manifestazione (al pari della Germania che avrebbe dovuto ospitare “l’altro” Europeo) ma la querelle che coinvolge i vertici del football americano in Europa è ben lungi dall’essere terminata. L’11 agosto, infatti, si terrà una riunione dell’International Federation of American Football (IFAF) di Panama, alla quale parteciperà anche la FIDAF, in cui si proverà a gettare le basi per una governance unica a livello europeo.

I risultati

Finale 5° posto

Danimarca – Gran Bretagna 16-33

Finale 3° posto

Finlandia – Svezia 35-21

Finale 1° posto

Austria – Francia 14-28













Foto: Herbert Kratky / Shutterstock.com