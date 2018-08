Fognini-Del Potro, Finale ATP Los Cabos 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Fabio Fognini affronterà Juan Martin Del Potro nella Finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Nella notte italiana di domenica 5 agosto, il ligure affronterà il fenomeno argentino per conquistare un nuovo titolo in stagione dopo che due settimane fa si era imposto a Bastad. Il nostro tennista, dove aver sconfitto Norrie in semifinale, va a caccia di un’impresa sul cemento messicano e proverà a battere il sudamericano per avvicinarsi sempre di più alla top ten.

Di seguito la data, il programma e l’orario d’inizio di Fognini-Del Potro, Fnale del torneo ATP 250 di Los Cabos. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming sul sito di Supertennis.

DOMENICA 5 AGOSTO:

05.00 Fabio Fognini vs Juan Martin Del Potro

FOGNINI-DEL POTRO: COME VEDERE LA FINALE DI LOS CABOS IN DIRETTA TV E STREAMING

(foto Alessio Marini)