Tennis, ATP Los Cabos 2018: Fabio Fognini magico! Demolito Del Potro, terzo titolo stagionale per il ligure!

Meraviglioso Fabio Fognini! Il tennista italiano prende letteralmente a pallate l’argentino Juan Martin Del Potro e vince il torneo ATP 250 di Los Cabos: sul cemento messicano il nostro rappresentante, numero due del seeding, domina la scena battendo il numero uno del tabellone e numero 4 ATP con il netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco.

SI tratta del medesimo score con il quale Fognini aveva vinto in semifinale sul mancino britannico Cameron Norrie: è il terzo trionfo stagionale in altrettante finali disputate (la 17ma in carriera), dopo le affermazioni negli Open di Brasile e Svezia. Del Potro, che era avanti 3-1 negli scontri diretti col ligure, prima di questa finale non aveva perso neppure un set, l’azzurro, al contrario, aveva ceduto il primo parziale del torneo, agli ottavi contro il transalpino Quentin Halys.

Nel primo set strada tutt’altro che in discesa per l’azzurro: nel secondo game l’argentino trova il break e in pochi minuti si porta avanti sul 3-0 non pesante. A questo punto però il nostro rappresentante inizia a giocare a livelli stratosferici e risale la china inanellando cinque game consecutivi. Il controbreak arriva nel quinto gioco, quando l’azzurro, dal 30-0 per il sudamericano infila quattro punti e si porta sul 2-3. L’aggancio arriva nel game seguente, con l’azzurro bravo a risalire da 0-30, ma il ligure è inarrestabile e nel settimo gioco mette la freccia e produce lo strappo decisivo: nuovo break con tre punti consecutivi e 4-3 in cassaforte. Fognini a quel punto deve solamente tenere il servizio e così nel decimo gioco, al secondo set point porta a casa il parziale per 6-4 in 45 minuti.

La seconda partita resta equilibrata giusto per un paio di giochi. Il sudamericano tiene il servizio in apertura e poi nel game seguente non sfrutta una palla break quando Fognini si ritrova sotto 30-40: il ligure trova l’1-1 e qui la partita gira definitivamente a favore dell’azzurro. Il resto della frazione è un monologo del nostro atleta, che trova lo strappo ai vantaggi del terzo gioco e timbra il break tenendo a zero il seguente turno in battuta. Apoteosi nel quinto gioco: Del Potro va avanti 30-15, ma il ligure mette a segno tre punti e vola sul 4-1 pesante. Il 5-1 è rapidissimo, e l’ottavo gioco è quello decisivo: Fognini vola sulle ali dell’entusiasmo e chiude al primo match point vincendo per 6-2 in 35 minuti.

L’arma in più del nostro portacolori è il cinismo mostrato nei momenti decisivi: Fognini si procura quattro palle break nel corso dell’incontro e le sfrutta tutte, mentre l’argentino ne converte una sola delle tre guadagnate. Nonostante un saldo negativo ace – doppi falli (2-4) ed appena il 49% di prime in campo, l’azzurro conquista in tutto 61 punti contro i 47 dell’avversario.













