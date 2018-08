Finali Coppa Davis 2019: il calendario completo. Data, programma, orari e tv

Le Finali della Coppa Davis 2019 si disputeranno dal 18 al 24 novembre: l’Insalatiera si assegnerà al termine di un’intensa settimana a Madrid (Spagna) o a Lille (Francia). La rivoluzione voluta dalla ITF, infatti, prevede che la consueta competizione tennistica per Nazione si disputi con una nuova formula che prevede la partecipazione di 18 formazioni, divise in sei gironi da tre squadre ciascuno.

Le vincitrici dei sei raggruppamenti e le due migliori secondi accederanno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta: ogni confronto prevede sempre la disputa di tre match (due singolari e un doppio) sempre al meglio dei tre set e sempre con tie-break. A partecipare alle Finali della Coppa Davis 2019 saranno le quattro semifinaliste dell’edizione 2018 (Spagna, Francia, USA, Croazia), due wild card definite dalla ITF e 12 squadre qualificatesi attraverso un turno preliminare che si disputerà a febbraio con l’attuale formula (si gioca in un weekend lungo in casa di una delle due formazioni, su cinque incontri al meglio dei cinque set).

Di seguito il calendario completo delle Finali della Coppa Davis 2019, il programma dettagliato della competizione che sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito internet di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono ancora da definire.

18-24 NOVEMBRE 2019

Fase finale

18-21 novembre, fase a gironi

22 novembre, quarti di finale

23 novembre, semifinali

24 novembre, Finale Coppa Davis 2019













Foto: proma 1 shutterstock