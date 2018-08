Fernando Alonso: “La F1 è noiosa e scontata, show povero: dopo i test si sa già il vincitore. Mi ritiro per questo”

Fernando Alonso ha annunciato l’addio alla Formula Uno dopo 17 stagioni di militanza nella massima categoria automobilistica e lo spagnolo non sembra avere particolari rimpianti, anzi ha speso parole dure nei confronti del Circus durante la prima conferenza stampa rilasciata in seguito al suo annuncio.

Il due volte Campione del Mondo è presente a Silverstone dove nel weekend si corre una tappa del WEC e ha spiegato i motivi della sua decisione senza troppi giri di parole: “L’azione in pista non è più quella che ho sognato quando sono arrivato in F1 o quella che ho vissuto quando ero in altre categorie. Mi sono fermato perché oggi, secondo me, ciò che vediamo in pista è uno show più povero. In realtà, ciò di cui si discute di più in F1 sono polemiche o team-radio. Parliamo di queste cose, e quando si commenta così tanto questo tipo di argomenti è un brutto segno. Vuol dire che nell’arco di un fine settimana l’azione in pista è stata molto scarsa, ed è ciò che sento in Formula 1 oggi. Penso che ci siano altri campionati che probabilmente offrono uno spettacolo migliore, più gioia e più felicità, ed è quello che sto cercando di trovare”.

Il 37enne sembra ricoprire il ruolo dello spettatore medio: “Arriviamo a Barcellona per i primi test invernali e dopo il primo giorno di test sappiamo già cosa accadrà fino a novembre ad Abu Dhabi, e così è dura. Ma per me non è un problema, perché dopo 18 anni ho ottenuto più di quello che sognavo. Ma il problema è per i giovani piloti, a cui resta solo da sperare che il team in cui corrono possa fare un salto in avanti incredibile, o che ricevano una chiamata da uno dei team di vertice: è diventato difficile per i piloti che hanno ambizioni”.













FOTOCATTAGNI