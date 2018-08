Fernando Alonso, GP Belgio 2018: “Ho ambizioni più grandi di quanto può offrirmi la F1. Al momento è un addio, in futuro chissà…”

Al centro dell’attenzione della conferenza stampa del GP del Belgio ovviamente l’addio alla F1 di Fernando Alonso, che ha ribadito, pur avendolo già fatto con un comunicato, le ragioni della sua decisione: “Ho cominciato a maturarla l’anno scorso. Poi nel 2018 ci sono stati parecchi cambiamenti nel team, come il motore, e ho pensato che sarebbe stato peggio restare un altro anno“.

“Mi piace guidare queste macchine, con i nuovi regolamenti, le gomme, il carico aerodinamico“, ha proseguito Alonso. “Mi diverto, quest’anno è stato una gioia continuare ma allo stesso tempo le mie priorità sono cambiate con il WEC e altre cose. Un paio di mesi fa ho deciso che era il momento giusto per lasciare. Mi sento ancora un pilota di alto livello e voglio lasciare questo sport così, non sentendomi non competitivo. Voglio trovare delle nuove sfide che forse la F1 non può offrirmi al momento“.

Alonso non si è sottratto alle domande della platea, anche a quella, scontata, su un suo eventuale ritorno: “Al momento penso che sia un addio, ma nella vita le cose cambiano molto rapidamente. Chissà…“. Non sono mancati, poi, elogi alla McLaren (“È il secondo miglior team nella storia di questo sport ed è qualcosa che senti immediatamente quando vai in fabbrica, quando incontri gli ingegneri. Tutti sono impegnati al 100% a riportare il team al vertice. È speciale“) e qualche sassolino nei confronti dell’attuale F1, un altro dei motivi per cui ha lasciato. “Non è più lo sport che sognavo io quando sono entrato. Qui ci sono soli due team che possono vincere ed entrambi continueranno con i loro piloti. È sempre stato così ma in passato c’era più libertà di strategia, di scelta di gomme, e anche se un team era più dominante c’erano comunque tante variabili e c’era tanta azione“.

Adesso?: “Le mie aspettative sono più grandi rispetto a quello che la F1 può offrirmi. La Tripla Corona è un obiettivo e ne sto parlando da diversi mesi. Ho due vie per dimostrare di essere il più forte: vincere più titoli di tutti qui oppure vincere con differenti macchine e in differenti categorie. Nel WEC sto dimostrando di poter essere competitivo“.













