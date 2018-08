Fantacalcio 2018-2019: i voti e i risultati della seconda giornata. Tutti i bonus e malus

In attesa del match di questa sera tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, si può fare già un bilancio quasi completo su quel che è stata la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019.

Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto interessante. Come tradizione vuole, parallelamente al darsi in campo dei 22 in scarpette e calzoncini è legato un gioco che appassiona da sempre: il Fantacalcio.

L’attesa sulle valutazioni dei propri calciatori della propria fanta-formazione è sempre molto alta e i calcoli preventivi su quale sia lo score complessivo, confrontato al rivale di turno, anima il lunedì, davanti ad un caffè di prima mattina coi quotidiani preposti alla valutazione bene in vista per fare i conti.

E così tra esultanze e recriminazioni, tra bonus, malus e modificatori di difesa, il fantasy game più amato dagli italiani ha riservato alcuni risultati interessanti. Senza dubbio chi avrà puntato le proprie “fiches” in sede d’asta su alcuni giocatori della Fiorentina sarà stato premiato. Il rotondo 6-1 degli uomini di Stefano Pioli al malcapitato ChievoVerona ha regalato medie volto molto alte ai calciatori gigliati: si pensi al 13.5 di Benassi, all’11.5 di Gerson, al 10 di Milenkovic e al 9.5 di Chiesa. Giornata in cui i centrocampisti sono stati particolarmente prolifici, si pensi alla marcatura di Pjanic (Juventus, 10 di valutazione), oppure a Zielinski del Napoli, autore di una fantastica doppietta (13.5). Spunti interessanti dettati anche da un Cristiano Ronaldo ancora a secco e non in grado di garantire quell’apporto realizzativo che tanti fanta-mister si sarebbero aspettati ma siamo solo all’inizio. Lo stesso discorso per Handanovic (2.5), protagonista in negativo del pareggio 2-2 tra Inter e Torino. Di seguito il tabellone completo con tutti i punteggi dei giocatori (voti, bonus, malus) nella prima giornata di Serie A valida per il Fantacalcio 2018-2019.

CLICCA QUI PER TUTTI I VOTI, LE PAGELLE E I PUNTEGGI DEI CALCIATORI (SECONDA GIORNATA)













