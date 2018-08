Serie A calcio, seconda giornata: gli orari e il programma tv su Sky e Dazn. La guida completa

La seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si disputerà nel weekend del 25-27 agosto, il prossimo turno del massimo campionato si snoderà così su tre giorni e si giocherà sempre nel tardo pomeriggio o in prima serata, evitando così il sole dell’ora di pranzo o delle 15.00. Questo turno si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante perché ci saranno quattro incontri di cartello davvero molto interessanti, subito importanti per la classifica anche se se siamo soltanto all’inizio della stagione.

Si incomincia sabato alle ore 18.00 con Juventus-Lazio: i bianconeri debuttano di fronte al proprio pubblico, Cristiano Ronaldo cerca il primo gol in Serie A e i Campioni d’Italia cercano altri tre punti dopo il sofferto successo sul Chievo ma i capitolini si presentano all’Allianz Stadium particolarmente agguerriti e desiderosi di fare il colpaccio dopo la sconfitta col Napoli all’esordio. Si prosegue sabato sera alle ore 20.30 con un pirotecnico Napoli-Milan, anticipo di lusso con grandi ex come Carlo Ancelotti e Gonzalo Higuain: azzurri desiderosi di dare risposte in ottica scudetto, i rossoneri vogliono incominciare al meglio visto che settimana scorsa non hanno giocato contro il Genoa. Domenica sera ben sei partite in contemporanea tra cui Inter-Torino, i nerazzurri devono assolutamente riscattare il ko subito contro il Sassuolo. Lunedì toccherà alla Roma contro l’Atalanta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e Dazn come da indicazioni.

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio (Sky)

20.30 Napoli-Milan (Dazn)

DOMENICA 26 AGOSTO:

18.00 SPAL-Parma (Dazn)

20.30 Inter-Torino (Sky)

20.30 Fiorentina-Chievo (Sky)

20.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

20.30 Frosinone-Bologna (Dazn)

20.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

20.30 Genoa-Empoli (Sky)

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

20.30 Roma-Atalanta (Sky)













Foto: bestino / Shutterstock.com