Fantacalcio 2018-2019: devi ancora fare l’asta? I consigli, i jolly da bonus e le possibili sorprese

Primi bilanci per il campionato di calcio di Serie A 2018-2019 dopo due giornate. Juventus e Napoli sono ripartite subito alla grande e si trovano al comando della classifica insieme alla sorprendente Spal. Brutto inizio invece per le due milanesi, con l’Inter ad un punto e il Milan a secco, ma con una partita in meno. Dopo il pareggio 3-3 di ieri sera, Roma e Atalanta sono appaiate a quota quattro, mentre in coda troviamo la Lazio, che ha perso due partite complesse. Risultati che fanno gioire o preoccupare tutti gli appassionati, in particolare quelli che giocano al Fantacalcio.

Per tutti i fantallenatori che ancora non hanno fatto l’asta, OASport vi propone i consigli per allestire la propria squadra per il Fantacalcio. Andremo ad analizzare squadra per squadra quali sono i giocatori su cui puntare e quali potrebbero sorprendere nel corso della stagione, per riuscire a creare la squadra più forte e vincere il torneo.

ATALANTA

La squadra di Gian Piero Gasperini è partita forte e dopo il poker al Frosinone, ha dato spettacolo anche con la Roma. Il Papu Gomez resta il punto fermo dei bergamaschi, che quest’anno potranno contare anche su Zapata, Rigoni e Pasalic. Senza poi dimenticare la solidità di giocatori come Toloi e Hateboer.

Consigliati: Papu Gomez, Zapata, Pasalic

Possibili sorprese: Rigoni, Barrow

BOLOGNA

Inizio di campionato poco confortante per Pippo Inzaghi, con un solo punto ottenuto. Con il Frosinone ottima gara di Dijks, mentre Falcinelli e Destro non hanno brillato, in attesta del ritorno di Palacio e della crescita di Orsolini.

Consigliati: Palacio, Falcinelli, Destro

Possibili sorprese: Dijks, Orsolini

CAGLIARI

Bella partita dei sardi contro il Sassuolo, con una vittoria sfumata solo all’ultimo. L’uomo copertina è stato Pavoletti, che si conferma una certezza in attacco. Bene anche il neo acquisto Srna e Padoin.

Consigliati: Pavoletti, Srna, Cigarini

Possibili sorprese: Barella, Han

CHIEVO

Una giornata da dimenticare per la squadra di D’Anna, con i sei gol subito con i viola. Tuttavia in chiave Fantacalcio ha brillato Tomovic, che con Birsa rappresenta uno dei punti fermi di questa rosa.

Consigliati: Birsa, Tomovic, Giaccherini

Possibili sorprese: Kiyine

EMPOLI

Buon avvio per la neopromossa, che dopo la bella vittoria con il Cagliari ha dato filo da torcere anche al Genoa. Ha brillato Mraz, che è una scommessa su cui puntare come Zajc, mentre La Gumina e Krunic dovrebbero dare più certezze nel corso della stagione.

Consigliati: La Gumina, Krunic

Possibili sorprese: Mraz, Zajc

FIORENTINA

I tifosi viola sono andati in delirio al Franchi con il 6-1 sul Chievo. La squadra di Pioli ha tanti talenti che possono davvero far saltare il banco in questa stagione a partire da Simeone e Chiesa. I nuovi acquisti come Pjaca e Gerson devono ancora inserirsi al meglio, ma potranno anche loro sbocciare col passare delle giornate.

Consigliati: Simeone, Chiesa, Benassi

Possibili sorprese: Pjaca, Gerson

FROSINONE

Dopo il tracollo con l’Atalanta è arrivato un pareggio non troppo convincente con il Bologna. Una squadra che avrà bisogno di tempo per crescere e diventare competitivi. Campbell e Ciano in attacco potrebbero regalare però delle soddisfazioni.

Consigliati: Ciano, Campbell, Hallfredsson

Possibili sorprese: Crisetig

GENOA

L’esordio è stato ottimo, con una bella vittoria contro l’Empoli. Piatek si è confermato uno dei giocatori su cui puntare, insieme alle certezze Pandev e Criscito. Kouamé si candida come possibile sorpresa di questa stagione.

Consigliati: Pandev, Piatek, Criscito

Possibili sorprese: Kouamé

INTER

L’inizio di campionato dei nerazzurri non è stato certo quello sperato, ma il primo tempo con il Torino ha dato comunque dei segnali positivi per il futuro. La squadra di Luciano Spalletti è apparsa fragile mentalmente, ma giocatori come Icardi e Perisic in attacco e De Vrij in difesa restano sempre una garanzia. Politano ha fatto vedere dei buoni guizzi, così come Martinez, entrambi potenziali soprese.

Consigliati: Icardi, Perisic, De Vrij

Possibili sorprese: Politano, Martinez

JUVENTUS

I campioni d’Italia sono ripartiti da dove avevano lasciato, con due vittorie che confermano la solidità di questa squadra. Cristiano Ronaldo deve ancora mettere la propria firma, ma sarà solo questione di tempo. Nel frattempo Massimiliano Allegri può contare su campioni come Pjanic, Cancelo e Mandzukic.

Consigliati: Cristiano Ronaldo, Pjanic, Mandzukic e Cancelo

Possibili sorprese: Bernardeschi, Betancur

LAZIO

Juventus e Napoli erano i due avversari peggiori da affrontare all’inizio e infatti sono arrivate due sconfitte. La rosa di Simone Inzaghi resta però di qualità con giocatori come Milinkovic-Savic, Immobile e Luis Alberto che daranno spettacolo anche in questa stagione. Correa è la scommessa.

Consigliati: Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto

Possibili sorprese: Corre

MILAN

Avanti di due gol i rossoneri si sono poi sgretolati al San Paolo, subendo la rimonta degli avversari. Bonaventura si è confermato il perno del gioco, così come Suso, mentre Higuain deve ancora inserirsi al meglio, ma non deluderà. Calabria e Laxalt possono crescere molto.

Consigliati: Bonaventura, Higuain, Suso

Possibili sorprese: Calabria, Laxalt

NAPOLI

C’erano diverse incognite dopo il precampionato dei partenopei e invece la squadra di Ancelotti ha iniziato al meglio dimostrando di essere ancora tra le più forti. Tanti i giocatori di qualità del Napoli, con Mertens, Zielinski e Allan in grande spolvero con il Milan, oltre ad Insigne.

Consigliati: Insigne, Mertens, Zielinski, Allan

Possibili sorprese: Verdi

PARMA

Anche in questo caso servirà tempo per vedere giocare al meglio la neopromossa. I giocatori che possono fare la differenza non mancano, soprattutto in attacco dove spicca la coppia Inglese-Gervinho. Si attende invece il definitivo salto di qualità di Grassi.

Consigliati: Inglese, Gervinho

Possibili sorprese: Grassi

ROMA

Una squadra che è cambiata molto, ma resta ancora una delle candidate principali per la lotta al vertice. Pastore ha dato tanta qualità a centrocampo, mentre in attacco Dzeko resta il perno della manovra. Nel reparto difensivo Florenzi e Manolas danno certezze, con Kluivert e Cristante da valutare.

Consigliati: Dzeko, Pastore, Florenzi

Possibili sorprese: Cristante, Kluivert

SAMPDORIA

Il campionato è iniziato con la sconfitta contro l’Udinese, in cui i blucerchiati hanno però fatto vedere dei buoni guizzi nella ripresa. Quagliarella potrà ancora fare tanti gol, aiutato anche da Defrel, mentre Saponara rappresenta una garanzia a livello di rendimento.

Consigliati: Quagliarella, Saponara

Possibili sorprese: Defrel

SASSUOLO

Ottimo avvio per la squadra di De Zerbi, che dopo la clamorosa vittoria con l’Inter strappa un punto anche con il Cagliari. Il nuovo acquisto Boateng ha saputo subito fare la differenza, mentre Berardi si è confermato. Da considerare anche Locatelli che potrebbe essere protagonista dopo il cambio di maglia.

Consigliati: Boateng, Berardi

Possibili sorprese: Locatelli, Di Francesco

SPAL

In testa insieme alle grandi c’è anche la SPAL grazie al gol dell’indispensabile Antenucci, che anche quest’anno è pronto a essere l’uomo copertina. Anche Kurtic e Lazzari danno garanzia, mentre Cionek può essere la sorpresa tra i difensori.

Consigliati: Antenucci, Kurtic, Lazzari

Possibili sorprese: Cionek

TORINO

Dopo la buona prestazione con la Roma, i granata si sono confermati a San Siro, con un secondo tempo super con l’Inter. Belotti è andato subito a segno ed è pronto a trascinare anche in questa stagione i suoi, insieme a Iago Falque. Meité ha fatto vedere un grande talento, mentre Aina può sorprendere.

Consigliati: Belotti, Iago Falque, Meitè

Possibili sorprese: Aina

UDINESE

Un inizio forse anche superiore alle aspettative, con De Paul che conferma di essere un giocatore su cui puntare. Behrami e Lasagna sono altri due profili interessanti, mentre Machis in attacco potrebbe fare bene.

Consigliati: Lasagna, Behrami, De Paul

Possibili sorprese: Machis













