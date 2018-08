F1, UFFICIALE: Pierre Gasly correrà con la Red Bull nel Mondiale 2019

Il puzzle del Mondiale 2019 di Formula Uno si sta completando. Dopo gli annunci di Daniel Ricciardo in Renault e di Carlos Sainz Jr. in McLaren, è arrivata l’ufficialità dell’accordo tra il francese Pierre Gasly e la Red Bull. Un qualcosa di atteso, visti i precedenti movimenti del mercato dei piloti.

E così il 22enne nativo di Rouen centra il suo obiettivo di entrare a far parte del team di Milton Keynes, dopo l’esperienza in Toro Rosso (squadra legata direttamente alla scuderia anglo-austriaca), condita quest’anno da tre GP conclusi nei primi dieci (quarto in Bahrein, settimo a Montecarlo e sesto in Ungheria).

Un prospetto decisamente interessante che vanta anche il successo del Mondiale GP2 del 2016 (ora chiamato F2) e che si è meritato il sedile della creatura di Adrian Newey: “Per me diventare un pilota Red Bull è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora di correre per questo top team. Questo è sempre stato un obiettivo, una mia ambizione, sin da quando sono entrato a far parte della Red Bull Junior Driver Academy. Ora si presenta l’opportunità di fare un passo avanti nella mia carriera e avrò l’opportunità di lottare per il titolo Mondiale. Red Bull ha sempre cercato di vincere e questo è anche il mio target. Non vedo l’ora di ripagare la fiducia che hanno avuto in me Dietrich Mateschitz, Christian Horner e il dottor Helmut Marko. Cercherò però di rimanere concentrato su questa stagione per garantire al mio team attuale, la Scuderia Toro Rosso, i migliori risultati possibili. Loro mi hanno dato l’opportunità di correre in F1 e mi hanno dato un supporto incredibile. Darò tutto per dare loro grandi soddisfazioni sino al termine della stagione”, le parole di Gasly.

Prestazioni del transalpino che sono subito state notate dal Team Principal della Red Bull Racing Christian Horner: “Sin da quando Pierre (Gasly, ndr) ha debuttato in Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso ha dato prova di avere un indubbio talento, cosa che Red Bull aveva notato sin dai suoi primi passi nel mondo del motorsport. Le sue prestazioni stellari ottenute al volante di una monoposto del team motorizzato Honda in meno di un anno di F1 lo hanno proiettato di diritto nel novero dei migliori giovani talenti del panorama mondiale. Non vediamo l’ora di mettere all’opera Pierre e di vedere la sua velocità, le sue doti e il suo talento con la Red Bull a partire dal 2019“, ha chiosato Horner (fonte it.motosport.com).

🗣 "I’m so excited to be joining this top Team." @PierreGasly's reaction to joining the Team in 2019 👉 https://t.co/Gb8jG7ESHQ #FullGas pic.twitter.com/zVen5gcj1X — Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2018













