F1, Toto Wolff: “La Ferrari è più veloce di noi. Vedremo a Monza cosa accadrà”

La Ferrari e Sebastian Vettel hanno reagito alla grande nel 13° round del Mondiale 2018 di Formula Uno ai due successi di Lewis Hamilton in Germania e in Ungheria, prima della pausa estiva del campionato. A Spa (Belgio) la Rossa si è portata a casa un successo che mancava da nove anni, consentendo al tedesco di accorciare le distanze (17 lunghezze di ritardo) nei confronti del leader della classifica iridata Lewis Hamilton (Mercedes), secondo alle spalle del teutonico.

Una dimostrazione di forza notevole quella del Cavallino Rampante: il sorpasso in rettilineo di Seb ai danni di Lewis nel primo giro e il passo con le gomme soft sono aspetti di cui tener conto in vista del round di Monza (2 settembre), circuito con assetti simili rispetto a quello belga. Una superiorità sottolineata anche dal Team Principal delle Frecce d’Argento Toto Wolff: “Dai dati GPS abbiamo visto che la power unit Ferrari è più potente ma non è solo questo il loro vantaggio. Hanno una migliore trazione, una grande velocità di punta ed oggi ha confermato una gestione degli pneumatici più efficiente. Quindi siamo chiamati a rimboccarci le maniche perché se osserviamo la gara di oggi vedo molti deficit. Siamo una squadra forte, ma ci sono dei problemi che ci impediscono di avere la performance che ci aspettiamo”, ha dichiarato Wolff, nell’immediato post gara (fonte: it.motorsport.com) .

Ferrari che secondo gli addetti ai lavori ha compiuto uno step importante dal GP di Germania rispetto ai rivali di Brackley: “L’ultimo weekend in cui siamo stati i più veloci è stato quello di Silverstone. In precedenza eravamo andati bene al Paul Ricard e in Austria. Ma dopo il Gran Premio di Gran Bretagna la Ferrari è stata più veloce”, ha confermato il Team Principal della scuderia anglo-tedesca, aggiungendo che: “Sono molto curioso di vedere cosa accadrà il prossimo weekend. Lo scorso anno per noi fu un gran fine settimana, e probabilmente il peggiore dell’anno per la Ferrari, quindi non sono preoccupato”.













FOTOCATTAGNI