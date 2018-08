F1, GP Belgio 2018: la reazione di Sebastian Vettel a Spa. La macchina è veloce e a Monza si può bissare

Una Spa decisamente felice per la Ferrari: la Rossa ha ritrovato la vittoria nel 13° round del Mondiale di Formula Uno 2018, ha interrotto il digiuno che durava da 9 anni e ha ridotto con Sebastian Vettel il distacco da Lewis Hamilton (-17). Una vittoria figlia della superiorità tecnica della SF71H nei confronti della W09 ma soprattutto della voglia del tedesco di riscattarsi dopo le ultime due uscite.

L’arrivo della pioggia di sabato aveva ancora una volta sorriso a Hamilton, bravissimo a trasformare in oro tutte le chance che cadono dal cielo. In gara però Giove Pluvio si è concesso una pausa ed i valori in pista si sono visti tutti: la maniera con la quale la Ferrari ha sverniciato sul rettilineo del Kemmel la vettura di Lewis è stata impressionante. Il britannico, all’arrivo, ha parlato di “trucco” per andar forte. Forse non la definizione migliore per descrivere la maggior velocità del Cavallino Rampante, specie se c’è un’ala posteriore della Mercedes che si muove decisamente troppo.

Al di là di questi discorsi, la risposta di Seb è stata quella che ci si aspettava: aggressivo fin dal via ed abile a sfruttare le grandi potenzialità della macchina. Un pacchetto vincente che ha dominato la scena, candidandosi per Monza ad un bis che sarebbe significativo. L’anno scorso, infatti, fu il weekend peggiore per la scuderia di Maranello: qualifiche con asfalto bagnato che, neanche a dirlo, sorrisero alle due Mercedes e le due Ferrari relegate in settima ed ottava posizione.

Vettel poi seppe limitare i danni nella corsa domenicale, giungendo terzo con notevole ritardo dalle Frecce d’Argento. Ebbene, la Rossa quest’anno, per le qualità velocistiche dimostrate, può imporsi anche nel Tempio della velocità brianzolo. La power unit numero tre non ha dato problemi a Seb e Kimi Raikkonen, costretto al ritiro in Belgio, vorrà rifarsi per regalare una magica doppietta ai tifosi. Bisognerà esprimere le potenzialità della monoposto al 100% perché la lotta sarà serrata.













FOTOCATTAGNI