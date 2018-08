F1, GP Belgio 2018: Ferrari, la settimana che porta a Monza inizia nel miglior modo possibile. Ma occhio alla voglia di Hamilton

Non è una settimana come le altre per gli appassionati italiani di F1. È la settimana che porta a Monza, alla gara di casa, quella dove sulle tribune domina il rosso Ferrari. Stavolta potrebbe dominare anche in pista, come non capita dal 2010, quando a portare la Rossa sul gradino più alto del podio fu Fernando Alonso.

Monza sarà un’altra gara, ma è inevitabile guardare indietro, a Spa-Francorchamps, perché il trionfo di Sebastian Vettel in Belgio vale tantissimo. Per diversi motivi. Perché era una pista su cui la Ferrari faticava (solo due podi dal 2009, anno dell’ultima vittoria), perché le caratteristiche della pista sembravano favorire la Mercedes e perché l’inerzia del campionato era girata verso Lewis Hamilton nelle ultime due gare prima della pausa estiva. E invece la SF71H ha stupito tutti, come ormai capita da inizio anno. Non c’è più alcun dubbio sulla bontà del progetto Ferrari: la monoposto 2018 è competitiva su tutte le piste ed è capace di adattarsi a qualsiasi circuito.

Inevitabile, quindi, arrivare a Monza con tantissimo ottimismo, alimentato anche dalle caratteristiche della pista. Vincere a Spa non vuol dire farlo automaticamente in Italia, ma essere favoriti sì: velocità e trazione, le due peculiarità della SF71H alla base della vittoria di Vettel in Belgio. Unite, ovviamente, al talento del pilota tedesco. Perché il dominio in gara è stato costruito dal sorpasso con cui Seb si è liberato di Hamilton in avvio. Un sorpasso preziosissimo, la cui importanza morale va ben oltre i 25 punti, arrivato dopo un sabato che aveva visto l’ennesimo colpo a sorpresa portato a segno da Lewis, con l’aiuto della pioggia.

L’obiettivo è dunque azzerare e ripartire, non farsi coinvolgere dall’entusiasmo che inevitabilmente accoglierà la Ferrari. Tenere subito gli occhi aperti, perché Hamilton tira il meglio proprio quando sembra in difficoltà. Lo ha già fatto spesso quest’anno e a Monza avrà una motivazione in più. Quale? Vincere “a casa loro”. Così aveva esultato a Silverstone Seb, scatenando i commenti piccati di Lewis (“Sottolineare questa cosa la vedo come un segno di debolezza“). A Monza ha vinto tre volte negli ultimi quattro anni, ma quest’anno potrebbe avere un sapore diverso.













