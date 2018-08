F1, Toto Wolff: “In Belgio la Ferrari è stata la vettura migliore. A Monza sarà veloce e noi dovremo lottare”

Domani il weekend di Monza (Italia) prende finalmente il via. Si preannuncia una tre giorni molto intensa sul circuito brianzolo, sede del 14° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La sfida tra la Ferrari e la Mercedes riprenderà e nel clan di Maranello c’è fiducia dopo la vittoria di Spa (Belgio) che ha permesso a Sebastian Vettel di accorciare le distanze nei confronti di Lewis Hamilton (17 punti di distacco).

Una prova di forza sottolineata anche dal Team Principal Toto Wolff, il quale dal sito ufficiale della Mercedes ha fatto il punto della situazione: “Il ritorno dalla pausa estiva non è andato come avremmo voluto. La gara di Spa ha dimostrato chiaramente che la Ferrari è stata la vettura migliore su quella pista, sia in termini di prestazioni che di gestione delle gomme. Alla fine, non siamo stati semplicemente abbastanza veloci per impensierire Vettel dopo che è passato in testa al primo giro. Il lato positivo è che siamo tornati a casa con più punti della Ferrari, grazie alla buona prestazione di Lewis e Valtteri e alla sfortuna di Raikkonen (Mondiale costruttori ndr.). Tuttavia, è chiaro che abbiamo bisogno di trovare più prestazioni se vogliamo continuare a guadagnare punti rispetto ai nostri concorrenti”.

Monza dunque sarà un banco di prova per le due rivali del Mondiale e Wolff, in maniera prudenziale, ritiene difficile poter replicare il risultato dell’anno scorso, quando le Frecce d’Argento dominarono: “Non vediamo l’ora di correre a Monza, l’ultima gara europea e un Gran Premio con un’atmosfera davvero fantastica, grazie alla presenza di migliaia di tifosi. L’anno scorso abbiamo festeggiato una doppietta, ma quest’anno nessuno si aspetta che sarà facile ripeterla e dovremo fare un passo avanti per lottare per la vittoria. La Ferrari è stata straordinariamente veloce sui rettilinei ultimamente, il che è certamente un vantaggio su una pista come Monza. Noi combatteremo con tutto ciò che abbiamo a disposizione” (fonte: f1grandprix.motorionline.com).













