F1 oggi, GP Italia 2018 (venerdì 31 luglio): come vedere in tv le prove libere a Monza. Orari e programma su Rai, Sky e TV8

Si inizia a fare sul serio a Monza! É tempo, infatti, delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Italia, per rompere il ghiaccio con il tracciato più veloce del mondo, ed iniziare a capire chi, tra Ferrari e Mercedes avrà a disposizione la maggiore velocità o il migliore passo gara. Sarà sfida totale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, distanti ormai 17 punti in classifica generale, con il tedesco reduce dalla importantissima vittoria in Belgio.

La Ferrari conta molto sulla gara “di casa” per ridurre ulteriormente il distacco nei confronti del campione del mondo in carica e, effettivamente, la SF71H sembra davvero pronta a fare bene sull’autodromo brianzolo. Sarà un fine settimana quanto mai delicato e combattuto, per uno spettacolo davvero unico!

Di seguito, quindi, proponiamo il calendario completo del venerdì di Monza, il programma dettagliato e tutti gli orari delle sessioni del GP d’Italia 2018, 14esima tappa del Mondiale di Formula 1. L’evento sarà trasmesso, come sempre, in diretta tv su Sky (tramite SkySport F1 canale 207 e SkySport1 canale 201) e, ovviamente, anche in diretta streaming su Sky Go. Per l’occasione le prove libere saranno visibili in diretta anche SULLA RAI (RaiSport+ HD).

Come ogni appuntamento del Mondiale, è prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA 2018

Venerdì 31 agosto

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – Diretta su SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – Diretta su SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

Repliche:

Prove libere 2: su SkySportF1 ore 21.00, 00.00 e 02.15.

