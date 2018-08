F1, quanto guadagnano i piloti? Stipendi e sponsor: Lewis Hamilton paperone ma Vettel è davanti

Il Mondiale 2018 di Formula Uno è al giro di boa, la prima parte dell’annata è andata in archivio ed il confronto tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si fa interessante. Lo show, fino a questo momento, non è mai mancato, ed è Hamilton in questa fase a sorridere. L’alfiere delle Frecce d’Argento vanta 24 punti di vantaggio sul rivale tedesco della Ferrari. Tuttavia, la SF71H si è dimostrata una monoposto estremamente performante e quindi il teutonico ha tutto per risalire la china.

La domanda però che ci poniamo è la seguente: quanti soldi guadagnano i piloti di Formula Uno? Quali sono i loro vertiginosi stipendi? Gli ingaggi sono sempre più importanti e, stando alle indiscrezioni riportate dall’autorevole portale Tsmsportz, il più ricco + Vettel.

Il teutonico della Ferrari, infatti, percepirebbe 49 milioni di euro a stagione, ben 8 in più di Lewis Hamilton che si accontenta di 40,9 dalla Mercedes. Alle loro spalle Kimi Raikkonen (32,7 per la seconda guida del Cavallino Rampante) e Fernando Alonso (24,5 per lo spagnolo della McLaren). Poi il vuoto con Valtteri Bottas (9,8), Max Verstappen (8,2) e Dani Ricciardo (4,9) decisamente staccati. I più “poveri” sono Sergey Sirotkin e Charles Leclerc che si devono accontentare di 123mila euro. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di Formula Uno.

LA GRADUATORIA DEGLI INGAGGI

PILOTA SCUDERIA INGAGGIO (IN EURO) Sebastian Vettel Ferrari 49 milioni Lewis Hamilton Mercdes 40,9 milioni Kimi Raikkonen Ferrari 32,7 milioni Fernando Alonso McLaren 24,5 milioni Valtteri Bottas Mercedes 9,8 milioni Max Verstappen Red Bull 8,2 milioni Stoffel Vandoorne McLaren 5,7 milioni Daniel Ricciardo Red Bulll 4,9 milioni Nico Hulkenberg Renault 4,5 milioni Sergio Perez Force India 4 milioni Romain Grosjean Haas 3,6 milioni Esteban Ocon Force India 2,4 milioni Kevin Magnussen Haas 2 milioni Lance Stroll Williams 1,4 milioni Carlos Sainz Renault 615mila Marcus Ericsson Alfa Romeo Sauber 410mila Pierre Gasly Toro Rosso 290mila Brendon Hartley Toro Rosso 290mila Charles Leclerc Alfa Romeo Sauber 123mila Sergey Sirotkin Williams 123mila













