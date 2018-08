F1, UFFICIALE: Carlos Sainz Jr. correrà con la McLaren nel Mondiale 2019

Era solo questione di tempo ed oggi è arrivata l’ufficialità. Spetterà allo spagnolo Carlos Sainz Jr. prendere il posto di Fernando Alonso nel prossimo Mondiale di Formula 1. L’iberico correrà con la McLaren. Il team di Woking ha confermato la decisione attraverso un comunicato stampa.

Sainz, attualmente in Renault, ha firmato un accordo pluriennale con la squadra inglese. “Sono entusiasta di poter finalmente confermare che correrò per la McLaren nella prossima stagione – le prime parole dell’iberico – Era qualcosa a cui aspiravo e sono molto contento di questo nuovo capitolo della mia carriera. Sono un tifoso della McLaren da sempre, è un grandissimo team in questo sport e un nome prestigioso, e molti dei piloti che hanno guidato questa macchina sono stati eroi della Formula 1. Ovviamente Fernando Alonso è uno di loro per questo è speciale che sia io a prendere il suo posto alla McLaren essendo io stesso uno dei piloti spagnoli emergenti in questo sport. In ultimo vorrei ringraziare ogni persona alla McLaren per avermi dato l’opportunità di coronare il mio sogno di bambino. Il team ha un piano a medio lungo termine per il futuro e sono felice di poter svolgere un ruolo chiave in questo percorso che ha come obiettivo quello di riportare la McLaren al successo”.

Una decisione frutto anche dell’arrivo di Daniel Ricciardo in Renault e, a questo punto, si attende il nome del secondo pilota che, con ogni probabilità, sarà il giovane britannico Lando Norris.

Extremely happy and proud to announce that I will be joining the @McLarenF1 family next year. Dream come true to drive for such a legendary team! pic.twitter.com/7pjSTNt6UG — Carlos Sainz (@Carlossainz55) August 16, 2018













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI