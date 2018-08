Sorteggio Europa League 2018-2019: orario e su che canale vederlo in tv. Le possibili avversarie di Milan e Lazio

Si terrà venerdì 31 agosto alle ore 13.00 il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019, competizione a cui parteciperanno anche il Milan e la Lazio. Al Grimaldi Forum di Montecarlo l’urna andrà a delineare gli abbinamenti dei 12 gruppi, ciascuno composto da 4 squadre, che caratterizzeranno la fase antecedente ai turni ad eliminazione diretta. Sono 48 le squadre coinvolte: 17 qualificate di diritto, 21 qualificate agli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di UEFA Champions League, 4 eliminate al percorso piazzate del terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League.

Le squadre partecipanti sono suddivise in quattro fasce, in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia (dodici gironi da quattro squadre). Secondo le nuove regole, i coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo (prevale il punteggio più alto). Nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione. L’eliminazione del Basilea per mano dell’Apollon Limassol (1-0 in terra cipriota dopo il 3-2 maturato in Svizzera) fa sorridere la Lazio di Simone Inzaghi, che domani sarà in prima fascia nei sorteggi dei gironi dell’Europa League 2018-19. I capitolini eviteranno così Chelsea, Arsenal, Zenit San Pietroburgo, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Salisburgo, Villarreal e Anderlecht. Il Milan, invece sarà in seconda fascia.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 31 agosto

Grmaldi Forum di Montecarlo, ore 13.00: sorteggio fase a gironi Europa League (diretta tv su Sky Sport)

LE FASCE

PRIMA FASCIA: Siviglia, Arsenal, Chelsea, Zenit San Pietroburgo, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Besiktas, Salisburgo, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, LAZIO

SECONDA FASCIA: Sporting Lisbona, Ludogorets Razgrad, Copenhagen, Marsiglia, Celtic, Paok, MILAN, Genk, Fenerbahce, Krasnodar, Astana, Rapid Vienna

TERZA FASCIA: Betis Siviglia, Bate Borisov, Qarabag, Dinamo Zagabria, Lipsia, Eintracht Francoforte, Malmo Ff, Spartak Mosca, Standard Liegi, Zurigo, Rennes, Bordeaux

QUARTA FASCIA: Apollon Limassol, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praga, Akhisarspor, Jablonec, Vidi, Aek Larnaca, Rangers Glasgow, F91 Dudelange, Sparta Trnava, Sarpsborg 08

LE POSSIBILI AVVERSARIE DI LAZIO E MILAN

LAZIO – L’essere in prima fascia consente ai biancocelesti di evitare i confronti con le big Siviglia, Arsenal, Chelsea, Zenit San Pietroburgo tuttavia in seconda fascia saranno da evitare i portoghesi dello Sporting Lisbona e i finalisti dell’anno scorso del Marsiglia, i riferimenti del secondo raggruppamento. Nella terza fascia le insidie arrivano dallo Standard Liegi e dal Lipsia, compagini di un certo livello e con esperienza internazionale. Infine nell’ultima Slavia Praga e Rangers Glasgow sono due squadre con una certa storia che meritano rispetto.

MILAN – Diverse le problematiche del Milan che, in seconda fascia, rischia l’accoppiamento con le super potenze citate precedentemente per cui c’è il rischio di un gruppo complicato per gli uomini di Gattuso. Di sicuro sono i greci dell’Olympiakos la compagine di prima fascia “preferita”. Nei restanti raggruppamenti le possibili rivali sono le stesse enunciate nel caso biancoceleste.













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com