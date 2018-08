F1, Mondiale 2018: Sebastian Vettel torna dalle vacanze e sbanca Spa, ora punta alla doppietta a Monza

I 44 giri del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno di ieri Sebastian Vettel li aveva già immaginati nella sua testa nel corso della sosta agostana. Il tedesco, infatti, era arrivato alle vacanze con il morale sotto i tacchi, per colpa dell’errore di Hockenheim e della beffa di Budapest, dove poteva vincere a mani basse, prima dell’arrivo della pioggia nel corso della qualifica. Il ferrarista si era già visto tutta la gara. Voleva essere perfetto e non lasciare la minima chance a Lewis Hamilton, e così è stato.

il quattro volte campione del mondo sulla griglia di partenza aveva la faccia cattiva, quella dei giorni importanti. Arrivare alle spalle dell’inglese ieri sarebbe stato un colpo durissimo da mandare giù. Anzi, forse avrebbe potuto mettere la parola “fine” ai discorsi riguardanti il titolo iridato. Invece l’ex Red Bull è stato perfetto in ogni momento. Al via, dove ha bruciato il rivale, nel corso del primo giro, quando ha sorpassato Hamilton senza lasciargli scampo, e da lì in avanti ha tenuto un ritmo impossibile per tutti. Vi ricordate proprio un anno fa? Alla ripartenza della Safety Car, Vettel tentò il sorpasso nello stesso punto (con due mescole di vantaggio) ma non poté che affiancarsi al rivale, che disponeva di una vettura formidabile e inarrivabile. Quest’anno tutto è cambiato, e la Ferrari ha dimostrato di non temere affatto la potenza dei rivali.

A questo punto il Circus fa armi e bagagli e si trasferisce subito a Monza. Il pubblico è giù in ebollizione, con un Vettel rinato e che si è portato a 17 lunghezze dal campione del mondo in carica. il Mondiale 2018 è ancora in bilico, niente è stato scritto, e domenica prossima i tifosi italiani vogliono sospingere il loro beniamino alla seconda vittoria di fila. In caso riuscisse, gli orizzonti sarebbero completamente diversi da quanto abbiamo visto fino a qualche giorno fa, per un campionato quanto mai spettacolare ed avvincente. A questo punto tra i due sfidanti il margine si è ridotto, e tutto è ancora in ballo.

Monza sarà un test davvero probante. Negli anni scorsi lo strapotere delle Frecce d’argento rendeva il Gran Premio d’Italia dei veri e propri monologhi per la scuderia di Brackley. Stavolta l’equilibrio sarà totale. Mercedes e Ferrari sono pressochè alla pari e, in potenza, la vettura di Maranello riesce anche a farsi preferire. Se in questo caso il tedesco fosse in grado di salire sul gradino più alto del podio, sarebbe ormai chiaro che i sogni di gloria sarebbero davvero importanti. Fortunatamente non ci rimane che attendere pochi giorni, il fine settimana brianzolo è ormai alle porte.

