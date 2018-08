F1, dove vivrà Michael Schumacher? La nuova residenza dell’ex pilota della Ferrari

Sono passati quasi cinque anni da quel terribile incidente sulle nevi di Méribel, dove il sette volte campione del mondo di Formula Uno Michael Schumacher cadde, riportando gravi lesioni interne e tuttora in coma.

Ebbene, la famiglia, in primis sua moglie Corinna, sta facendo di tutto per tenere in vita Michael e alimentare la speranza. Stando a quanto rivela il magazine svizzero ‘L’Illustré‘, il campione tedesco continuerà la sua lunga degenza in Spagna, nell’isola di Maiorca. Il teutonico, nel caso specifico, soggiornerà nella località di Andratx, dove Corinna ha acquistato una grande proprietà dal valore di 30 milioni di euro, che in precedenza era del presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Una notizia confermata anche dal sindaco del luogo e per questo è stata informata anche la polizia dell’isola allo scopo di tutelare la privacy di Schumacher e dei propri cari. Da appassionati di sport ci si augura che “Il Kaiser” sappia ridestarsi e regalare un sorriso a tutti.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: David Acosta Allely / Shutterstock.com