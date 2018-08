F1, GP Italia 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi (31 agosto) si comincia. Il “Tempio della velocità” di Monza è pronto per ospitare GP d’Italia 2018, 14° round del Mondiale di Formula Uno. Ancora una volta a tenere banco sarà la sfida tra la Rossa e la Mercedes.

Reduce dal trionfo a Spa (Belgio), Sebastian Vettel ha accorciato le distanze nella graduatoria iridata riservata ai piloti nei confronti di Lewis Hamilton. Il britannico può contare ora su 17 punti di vantaggio e deve preoccuparsi per via di una SF71H apparsa particolarmente performante sul tracciato belga. Caratteristiche simili alla pista delle Ardenne le ritroveremo anche sul circuito brianzolo. L’efficienza della power unit sarà uno dei fattori determinanti, al pari della trazione e della guidabilità della vettura. Aspetti tecnici considerati dalle due scuderie rivali. Tuttavia, in una lotta così serrata, sarà anche il meteo ad essere una variabile importante. Come i round in Germania e in Ungheria hanno dimostrato, l’arrivo della pioggia, pur breve, può cambiare le carte in tavola e scompaginare i piani dei team. Le previsioni prevedono la visita di Giove Pluvio e questo darà ulteriore incertezza al weekend.

Di seguito, quindi, proponiamo il calendario completo del venerdì di Monza, il programma dettagliato e tutti gli orari delle sessioni del GP d’Italia 2018, 14esima tappa del Mondiale di Formula 1. L’evento sarà trasmesso, come sempre, in diretta tv su Sky (tramite SkySport F1 canale 207 e SkySport1 canale 201) e, ovviamente, anche in diretta streaming su Sky Go. Per l’occasione le prove libere saranno visibili in diretta anche SULLA RAI (RaiSport+ HD).

Come ogni appuntamento del Mondiale, è prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA 2018

Venerdì 31 agosto

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – Diretta su SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – Diretta su SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

Repliche:

Prove libere 2: su SkySportF1 ore 21.00, 00.00 e 02.15.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI