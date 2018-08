F1, GP Italia 2018: le indicazioni della Pirelli. “Qualifiche cruciali a Monza. Gomme più morbide rispetto allo scorso anno”

È la settimana che porta a Monza in F1. La gara nel “Tempio della velocità” promette ancora più spettacolo quest’anno, grazie alle monoposto più veloci di sempre, che già hanno fatto incetta di record su altri circuiti. In Italia, come sempre, tanto dipenderà anche dalle gomme portate dalla Pirelli, che per l’occasione ha optato per Medium (bianca), Soft (gialla) e Supersoft (rossa). Le stesse mescole dello scorso anno e le stesse appena utilizzate in Belgio.

“Quello di Monza è un tracciato storico che esalta i carichi longitudinali e dove le prestazioni del motore sono particolarmente importanti“, ha dichiarato Mario Isola, responsabile di Pirelli, parole riportate da motorsport.it. “Le monoposto attuali porteranno a velocità davvero elevate, con mescole che, a parità di nome, sono di fatto più morbide di uno step rispetto alle equivalenti del 2017. Sarà molto interessante vedere quale effetto avrà questo fattore, in una gara in cui negli ultimi anni quasi tutti i piloti hanno optato per un solo pit stop. La qualifica è tradizionalmente cruciale a Monza, anche se l’incredibile rimonta di Daniel Ricciardo nel 2017 ha dimostrato come la strategia in gara possa davvero fare la differenza. I Team hanno optato per scelte molto varie dei set disponibili per questo fine settimana, scelte che potenzialmente dimostrano diversi approcci in vista della gara“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI