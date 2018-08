F1, GP Belgio 2018: risultati e classifica prove libere 1. Sebastian Vettel davanti a tutti, Ferrari strepitosa

Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un eccellente 1:44.358 su gomme a banda gialla dando così un’importante risposta in vista della gara: il tedesco deve recuperare 24 punti su Lewis Hamilton in classifica generale e tenere aperto il discorso titolo iridato. Il Campione del Mondo è terzo a tre decimi di distacco, mezzo decimo meglio di Kimi Raikkonen che è quarto. In seconda posizione Max Verstappen con la sua Red Bull a 15 centesimi da Vettel.

CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 1:

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. Vettel Ferrari 1’44″358 2 33 M. Verstappen Red Bull 1’44″509 3 44 L. Hamilton Mercedes 1’44″676 4 07 K. Raikkonen Ferrari 1’44″718 5 77 V. Bottas Mercedes 1’44″724 6 31 E. Ocon (SB) Racing Point 1’45″786 7 27 N. Hulkenberg (SB) Renault 1’45″951 8 11 S. Perez (SB) Racing Point 1’46″169 9 55 C. Sainz (SB) Renault 1’46″210 10 10 P. Gasly Toro Rosso 1’46″300 11 08 R. Grosjean (SB) Haas 1’46″387 12 16 C. Leclerc (SB) Sauber 1’46″554 13 9 M. Ericsson (SB) Sauber 1’46″557 14 28 B. Hartley Toro Rosso 1’46″932 15 18 L. Stroll (SB) Williams 1’46″965 16 20 K. Magnussen (SB) Haas 1’47″012 17 47 L. Norris McLaren 1’47″364 18 35 S. Sirotkin (SB) Williams 1’47″367













