F1, GP Belgio 2018: prove libere 1. Sebastian Vettel parte bene a Spa, ma Verstappen e Hamilton sono vicini

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno viene risparmiata dalla pioggia, nonostante numerose nuvole minacciose sul tracciato di Spa-Francorchamps, e permette ai piloti di girare senza problemi, provando le varie mescole a disposizione e facendo capire già i primi valori in campo. Il più veloce dei primi novanta minuti di giornata è risultato Sebastian Vettel che ha portato la sua Ferrari all’1:44.358 con gomma Soft, un tempo di oltre un secondo più veloce del record della FP1 di dodici mesi fa. Alle sue spalle Max Verstappen (Red Bull) che si è fermato a 151 millesimi dal ferrarista. Terza posizione per il leader della classifica generale, Lewis Hamilton (Mercedes) distante 318 dalla vetta.

Quarta posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) in 1:44.718, mentre al quinto posto troviamo il suo connazionale Valtteri Bottas (Mercedes) a sei millesimi di distacco. Per il numero 77 brutte notizie dal punto di vista della Power Unit. Come ampiamente previsto, infatti, il team di Brackley ha montato un nuovo motore sulla sua W09 incorrendo in una penalità e, quindi, domenica partirà dall’ultima casella della griglia. Cambio di power unit anche per le Ferrari e per Hamilton ma senza penalità.

Sesta posizione a 1.200 per Daniel Ricciardo (Red Bull) che ha fissato il suo tempo nell’unico giro concluso, proprio in chiusura di FP1, l’australiano, infatti, aveva riscontrato problemi alla sua Power Unit nell’installation lap ed è rimasto fermo ai box per quasi tutta la prima sessione. Settimo il francese Esteban Ocon (Racing Point Force India) a 1.4 da Vettel, mentre in ottava troviamo il Nico Hulkenberg (Renault) a 1.6. Anche il tedesco incapperà nella penalità per la sostituzione del motore e partirà dal fondo del gruppo in occasione della gara. Nona posizione per il messicano Sergio Perez (Racing Point Force India) a 1.811, mentre è decimo lo spagnolo Carlos Sainz (Renault) a 1.852.

Il finale della sessione è stato impiegato nelle prime simulazioni di passo gara, con Ferrari e Mercedes che hanno dimostrato di poter procedere senza fatica sul piede dell’1:48 (con la Rossa spesso sull’1:48 basso). Discorso simile anche per la Red Bull che, però, ha visto girare il solo Max Verstappen.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP BELGIO 2018

1 05 S. Vettel Ferrari 1’44″358 2 33 M. Verstappen Red Bull 1’44″509 3 44 L. Hamilton Mercedes 1’44″676 4 07 K. Raikkonen Ferrari 1’44″718 5 77 V. Bottas Mercedes 1’44″724 6 03 D. Ricciardo Red Bull 1’45″558 7 31 E. Ocon Racing Point 1’45″786 8 27 N. Hulkenberg Renault 1’45″951 9 11 S. Perez Racing Point 1’46″169 10 55 C. Sainz Renault 1’46″210 11 10 P. Gasly Toro Rosso 1’46″300 12 08 R. Grosjean Haas 1’46″387 13 16 C. Leclerc Sauber 1’46″554 14 9 M. Ericsson Sauber 1’46″557 15 28 B. Hartley Toro Rosso 1’46″932 16 18 L. Stroll Williams 1’46″965 17 20 K. Magnussen Haas 1’47″012 18 47 L. Norris McLaren 1’47″364

