F1, GP Belgio 2018: le previsioni meteo. Remoto rischio pioggia a Spa, temperature basse

Il Mondiale di Formula Uno torna a essere protagonista dopo la lunga pausa estiva, i piloti stanno per tornare dalle rispettive vacanze e sono pronti a rigettarsi nella mischia. Nel weekend del 24-26 agosto si tornerà in pista per il GP del Belgio 2018, una grande classica del Mondiale F1 che come da tradizione si corre sul circuito di Spa-Francorchamps, uno dei più amati dai piloti per la sua particolare confermazione che unisce tratti veloci a gradevoli sezioni guidate dove si può fare la differenza. In questa particolare zona delle Ardenne il meteo può giocare un ruolo fondamentale, spesso può piovere da un momento all’altro e i muretti devono essere bravi a leggere le condizioni che potrebbero risultare decisive ai fini della classifica finale.

Le ultime previsioni meteo, però, sembrano lasciare particolarmente tranquilli i piloti perché il rischio pioggia sembra essere remoto: sicuramente non vedremo acqua in gara mentre c’è un timido 15% di possibilità per le qualifiche del sabato. Le temperature saranno comunque basse (difficilmente si andrà oltre i 20 °C per l’aria) dunque bisognerà stare ben attenti a valutare la durata degli pneumatici. La battaglia tra Ferrari e Mercedes e la lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton entrano sempre più nel vivo.













FOTOCATTAGNI