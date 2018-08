F1, GP Belgio 2018: a rischio la partecipazione della Force India?

La Force India rischia non poter partecipare al GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 agosto. Le vetture in rosa potrebbero non scendere in pista a Spa per motivi legati alla proprietà della scuderia. La società era entrata in amministrazione controllata alla vigilia del GP di Ungheria ma lo scorso 7 agosto gli amministratori provvisori della FRP Advisory avevano annunciato di aver chiuso l’accordo per la cessione con un gruppo di investitori guidato da Lawrence Stroll.

Per completare la cessione, però, si è resa necessaria l’autorizzazione da parte di 13 banche creditrici indiane considerando le questioni legali degli ormai ex proprietari Vijay Mallya e Subrata Roy. La procedura non sarebbe ancora stata completata come riporta RaceFans e dunque ci sarebbe il serio rischio di non vedere in pista le monoposto se la situazione non si dovesse sbloccare nelle prossime ore.













FOTOCATTAGNI