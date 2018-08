F1, GP Belgio 2018: la Force India sarà al via con Perez e Ocon, ma i punti Costruttori verranno azzerati

La Force India parteciperà regolarmente al GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Dopo i dubbi degli ultimi giorni, la cordata guidata da Lawrence Stroll è riuscita a sistemare gli ultimi dettagli burocratici e prenderà parte al fine settimana di gare con il nome di Racing Point Force India.

Trattandosi formalmente di un nuovo team, i punti della classifica Costruttori verranno azzerati. Infatti la Sahara Force India lascerà il Mondiale, abbandonando così i 59 punti e al suo posto entrerà la Racing Point Force India, parendo da quota zero. Nessuna variazione invece per quanto riguarda i piloti, visto che andranno in pista Esteban Ocon e Sergio Perez.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

