F1 e MotoGP insieme domenica 26 agosto! Gli orari e come vederle in tv

Sarà un weekend davvero rovente per tutti gli appassionati di motori: il fine settimana del 24-26 agosto prevede infatti lo svolgimento in quasi contemporanea del GP del Belgio e del GP di Gran Bretagna, Formula 1 e MotoGP scenderanno in pista quasi nello stesso momento per uno spettacolo incredibile e irrinunciabile.

Da una parte la lotta serratissima tra Ferrari e Mercedes con Sebastian Vettel che vuole rispondere a Lewis Hamilton, dall’altra Marc Marquez lanciato verso il titolo iridato ma Andrea Dovizioso e Valentino Rossi pronti al riscatto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del weekend 24-26 agosto con F1 e MotoGP in pista contemporaneamente tra GP del Belgio e GP di Gran Bretagna. Riportate anche tutte le indicazioni per la diretta tv e streaming.

VENERDI’ 24 AGOSTO:

10.00-10.40 Moto3 – Prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP – Prove libere 1

11.00-12.30 F1 – Prove libere 1

11.55-12.40 Moto2 – Prove libere 1

14.10-14.50 Moto3 – Prove libere 2

15.00-16.30 F1 – Prove libere 2

15.05-15.50 MotoGP – Prove libere 2

16.05-16.50 Moto2 – Prove libere 2

SABATO 25 AGOSTO:

10.00-10.40 Moto3 – Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP – Prove libere 3

11.55-12.40 Moto2 – Prove libere 3

12.00-13.00 F1 – Prove libere 3

13.35-14.15 Moto3 – Qualifiche

14.30-15.00 MotoGP – Prove libere 4

15.00 F1 – Qualifiche

15.10-15.25 MotoGP – Qualifiche 1

15.35-15.50 MotoGP – Qualifiche 2

16.05-16.50 Moto2 – Qualifiche

DOMENICA 26 AGOSTO:

10.00-10.20 Moto3 – Warm Up

10.30-10.50 MotoGP – Warm Up

11.00-11.20 Moto2 – Warm Up

12.20 Moto3 – Gara

14.00 MotoGP – Gara

15.10 F1 – Gara

15.30 Moto2 – Gara

GP BELGIO 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 in ogni singola fase.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantita la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 per quanto riguarda qualifiche e gara: sabato e domenica, sempre alle ore 20.00.

Previste le consuete repliche su Sky Sport F1, palinsesto ancora da definire.

GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Gran Bretagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantita la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 per quanto riguarda qualifiche e gara: sabato sintesi delle qualifiche dalle ore 17.00; domenica differita della MotoGP alle ore 17.00 (alle ore 15.15 Moto3 e alle ore 18.30 la Moto2).













