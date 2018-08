Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Tutti lo vogliono: tra IndyCar, WEC, Nascar e Formula E. Gli scenari futuri

Fernando Alonso sembra essere l’uomo più appetibile dell’universo motoristico in questo momento. Dopo il suo addio alla Formula Uno, tutte le altre categorie sembrano volere lo spagnolo, uno dei piloti più amati dal pubblico e che riesce sempre a fare parlare di sé. Il due volte Campione del Mondo di F1 ha vinto anche la 24 Ore di Le Mans pochi mesi fa e in questa stagione ha partecipato anche al Mondiale Endurance (WEC) ma c’è ancora tanta incertezza su come il 37enne proseguirà la propria avventura sportiva.

L’ipotesi più probabile è quella di vederlo in IndyCar in modo da dare un assalto più convinto alla 500 Miglia di Indianapolis, il successo che gli manca per completare la Tripla Corona: dopo l’ottima prestazione del 2017, Nando sembra avere tutte le carte in regola per puntare al massimo traguardo e alcune icone del Circus statunitense sarebbero ben lieti di abbracciarlo come Ryan Hunter-Reay, uomo della Andretti Autosport in cui potrebbe accasarsi anche Alonso. Si parla infatti di una possibile partnership tra Andretti e McLaren ma staremo a vedere.

Ma non soltanto Indycar e WEC per l’uomo del momento. La NASCAR lo ha infatti ufficialmente invitato alla mitica 500 Miglia di Daytona del 17 febbraio 2019 ma difficilmente lo vedremo all’opera, mentre Alejandro Agag vorrebbe averlo nella Formula E magari a partire dal 2020. Tutti lo desiderano tranne la F1 dove è considerato uno spacca squadre come hanno dichiarato Chris Horner e Felipe Massa.













FOTOCATTAGNI