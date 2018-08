European Championships 2018: tutti gli italiani in gara domani (7 agosto). Orari e programma delle gare

Martedì 7 agosto davvero molto ricco agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Moltissimi italiani in gara a caccia di medaglie pesanti: grandissima attesa per Filippo Tortu sui 100 metri (atletica) e per Simona Quadarella sui 1500 metri (nuoto), da non perdere lo spettacolo dell’americana femminile nel ciclismo su pista, abbiamo da giocarci delle chance nella mountain bike con Eva Lechner e Aurelio Fontana, da non perdere Giovanni Tocci da 1 metro per quanto riguarda i tuffi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli italiani in gara e tutti gli orari delle gare di martedì 7 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 7 AGOSTO:

08.35 ATLETICA LEGGERA: 50km di marcia (maschile): Andrea Agrusti, Michele Antonelli, Marco De Luca

08.35 ATLETICA LEGGERA: 50km di marcia (femminile): Mariavittoria Becchetti

09.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 100m: Simone Cairoli

09.40 ATLETICA LEGGERA: Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni: Nazzareno Di Marco, Giovanni Faloci, Hannes Kirchler

09.45-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Duet Free – Finale: Costanza Ferro/Linda Cerruti

09.45-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Mixed Duet Free – Finale: Manila Flamini/Giorgio Minisini

09.45-12.15 NUOTO: 100m stile libero (femminile) – Batterie: Laura Letrari, Federica Pellegrini

09.45-12.15 NUOTO: 200m misti (femminile) – Batterie: Ilaria Cusinato, Anna Pirovano, Sara Franceschi

09.45-12.15 NUOTO: 50m rana (maschile) – Batterie: Alessandro Pinzuti, Luca Pizzini, Fabio Scozzoli

09.45-12.15 NUOTO: 200m dorso (maschile) – Batterie: Luca Mencarini, Matteo Restivo

09.45-12.15 NUOTO: 800m stile libero (maschile) – Batterie: Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerena

09.45-12.15 NUOTO: 4x200m stile libero (femminile) – Batterie: Italia

10.00 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (femminile) – Batterie: Linda Olivieri

10.15 CICLISMO MOUNTAIN BIKE: Gara femminile: Serena Calvetti, Eva Lechner

10.15 TUFFI – Trampolino 1 metro (maschile) – Preliminari: Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia

10.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Salto in lungo: Simone Cairoli

10.35 ATLETICA LEGGERA: 400m (maschile) – Batterie: Matteo Galvan

11.05 ATLETICA LEGGERA: 800m (femminile) – Batterie: Elena Bellò, Yusneysi Santiusi

11.40 ATLETICA LEGGERA: 3000m siepi (maschile) – Primo turno: Ahmed Abdelwahed, Yohanes Chiappinelli, Ala Zoghlami

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Keirin (femminile) – Qualificazione: Maila Andreotti, Elena Bissolati

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Keirin (maschile) – Qualificazioni: Francesco Ceci, Luca Ceci

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Keirin (femminile) – Finale

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Madison (femminile) – Finale: Elisa Balsamo/Letizia Paternoster

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Keirin (maschile) – Finale

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Gara a eliminazione (maschile) – Finale: Michele Scartezzini

11.50 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Getto del peso: Simone Cairoli

13.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Sole Free – Finale

14.15-17.15 TUFFI: Sincro 10 metri (femminile) – Finale: Noemi Batki/Chiara Pellacani

14.15-17.15 TUFFI: Trampolino 1 metro (maschile) – Finale

15.15 CICLISMO MOUNTAIN BIKE: Gara maschile: Gioele Bertolini, Daniele Braidot, Luca Braidot, Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontana, Nicholas Pettina, Mirko Tabacchi

17.15-19.45 NUOTO: 200m dorso (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 100m stile libero (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 200m misti (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 1500m stile libero (femminile) – Finale: Simona Quadarella

17.15-19.45 NUOTO: 100m dorso (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m rana (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 50m farfalla (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m stile libero (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x200m stile libero (femminile) – Finale

18.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Salto in alto: Simone Cairoli

18.45 ATLETICA LEGGERA: Lancio del martello (maschile) – Finale: eventuali Simone Falloni, Marco Lingua

19.05 ATLETICA LEGGERA: 100m (femminile) – Semifinali: eventuali Anna Bongiorni, Irene Siragusa

19.05 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

19.30 ATLETICA LEGGERA: 100m (maschile) – Semifinali: Marcell Jacobs, Filippo Tortu, eventuale Federico Cattaneo

19.55 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (maschile) – Semifinali: Lorenzo Vergani, eventuale José Bencosme

20.20 ATLETICA LEGGERA: 10000m (maschile) – Finale: Yema Crippa, Lorenzo Dini

20.33 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (maschile) – Finale: eventuale Leonardo Fabbri

21.00 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 400m: Simone Cairoli

21.30 ATLETICA LEGGERA: 100m (femminile) – Finale: eventuali Anna Bongiorni, Irene Siragusa

21.50 ATLETICA LEGGERA: 100m (maschile) – Finale: eventuali Filippo Tortu, Marcell Jacobs, Federico Cattaneo

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.