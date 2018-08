European Championships 2018: tutti gli italiani in gara domani (4 agosto). Orari e programma delle gare

Sabato 4 agosto con la terza giornata di gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento degli Europei di ginnastica artistica, nuoto, atletica leggera, canottaggio, ciclismo, triathlon, golf, tuffi. Si assegnano le medaglie e l’Italia vuole essere subito protagonista con alcuni assi importanti soprattutto nel nuoto, nel ciclismo su pista e nel canottaggio.

Di seguito il calendario completo con tutti gli italiani in gara sabato 4 agosto agli European Championships 2018, gli orari in cui li vedremo all’opera e il programma dettagliato. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 4 AGOSTO:

09.45-10.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Duet Free – Preliminari: Italia

09.45-12.00 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento individuale (femminile) – Qualificazioni: Simona Frapporti, Silvia Valsecchi

09.45-12.00 CICLISMO SU PISTA: 200m sprint cronometro (femminile) – Qualificazioni: Gloria Manzoni, Miriam Vece

09.45-12.00 CICLISMO SU PISTA: Chilometro da fermo (maschile) – Qualificazioni: Francesco Ceici, Francesco Lamon

10.15-13.15 NUOTO: 100m stile libero (maschile) – Batterie: Luca Dotto, Alessandro Miressi, Ivano Vendrame, Lorenzo Zazzeri

10.15-13.15 NUOTO: 200m farfalla (maschile) – Batterie: Filippo Berlincioni, Federico Burdisso

10.15-13.15 NUOTO: 1500m stile libero (maschile) – Batterie: Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri

10.15-13.15 NUOTO: 100m rana (femminile) – Batterie: Martina Carraro, Arianna Castiglioni

10.15-13.15 NUOTO: 4x200m stile libero (mista) – Batterie: Italia

11.00-12.00 CANOTTAGGIO: Semifinali specialità olimpiche

12.00-14.15 CANOTTAGGIO: Finali specialità non olimpiche

14.00-16.50 GINNASTICA ARTISTICA: Concorso a squadre (femminile, seniores) – Finale: ITALIA (Giada Grisetti, Martina Basile, Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari)

14.15-16.15 NUOTO SINCRONIZZATO: Team Free – Finale: Italia

14.45-18.00 CICLISMO SU PISTA: Gara a punti (femminile) – Finale: Maria Giulia Confalonieri

14.45-18.00 CICLISMO SU PISTA: Omnium (maschile) – Prima e seconda prova: Elia Viviani

14.45-18.00 CICLISMO SU PISTA – Chilometro da fermo (maschile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 100m stile libero (maschile) – Semifinali

17.45-19.15 NUOTO: 200m farfalla (maschile) – Semifinali

17.45-19.15 NUOTO: 100m rana (femminile) – Semifinali

17.45-19.15 NUOTO: 50m dorso (femminile) – Semifinali

17.45-19.15 NUOTO: 50m stile libero (femminile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 800m stile libero (femminile) – Finale: Simona Quadarella

17.45-19.15 NUOTO: 100m farfalla (femminile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 50m dorso (maschile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 4x200m stile libero (mista) – Finale: Italia

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale (femminile) – Finale

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA – Omnium (maschile) – Terza e quarta prova: Elia Viviani