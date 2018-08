European Championships 2018: tutti gli italiani in gara domani (3 agosto). Orari e programma delle gare

Venerdì 3 agosto con la seconda giornata di gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento degli Europei di ginnastica artistica, nuoto, atletica leggera, canottaggio, ciclismo, triathlon, golf, tuffi. Si assegnano le prime medaglie e l’Italia vuole essere subito protagonista con alcuni assi importanti tra cui spiccano anche Simona Quadarella, Ilaria Cusinato e Domenico Acerenza in vasca. All’SSE Hydro le juniores di Enrico Casella vogliono sbancare: Giorgia Villa e compagne puntano al trionfo nel concorso a squadra e anche nell’all-around. Poi riflettori puntati sui due quartetti dell’inseguimento su pista a caccia del podio e sulle semifinali del canottaggio, grande attesa per il mitico Minisini nel nuoto sincronizzato.

Di seguito il calendario completo con tutti gli italiani in gara venerdì 3 agosto agli European Championships 2018, gli orari in cui li vedremo all’opera e il programma dettagliato. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 3 AGOSTO:

09.45-11.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Team Free – Preliminari: Italia

10.15-13.15 NUOTO: 400m misti (femminile) – Batterie: Ilaria Cusinato, Alessia Polieri, Carlotta Toni

10.15-13.15 NUOTO: 400m stile libero (maschile) – Batterie: Domenico Acerenza

10.15-13.15 NUOTO: 50m stile libero (femminile) – Batterie: Erika Ferraioli, Lucrezia Raco

10.15-13.15 NUOTO: 50m dorso (maschile) – Batterie: Thomas Ceccon, Simone Sabbioni

10.15-13.15 NUOTO: 100m farfalla (femminile) – Batterie: Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo, Claudia Tarzia

10.15-13.15 NUOTO: 100m rana (maschile) – Batterie: Alessandro Pinzuti, Luca Pizzini, Fabio Scozzoli

10.15-13.15 NUOTO: 4x100m stile libero (femminile) – Batterie: Italia

10.15-13.15 NUOTO: 4x100m stile libero (maschile) – Batterie: Italia

10.15-13.15 NUOTO: 800m stile libero (femminile) – Batterie: Simona Quadarella

10.30-13.00 CANOTTAGGIO: Ripescaggi e semifinali

13.45-16.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Duet Technical – Finale: Linda Cerruti/Costanza Ferro

13.45-16.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Mixed Duet Technical – Finale: Manila Flamini/Giorgio Minisini

14.15-16.30 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Seconda suddivisione: Italia (Giorgia Villa, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio, Alessia Federici)

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Sprint squadre (maschile) – Qualificazioni e Finali: Italia (Davide Ceci, Francesco Ceci, Luca Ceci, quarto atleta da definire)

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Sprint squadre (femminile) – Qualificazioni e Finali: Italia (Maila Andreotti, Elena Bissolati, Miriam Vece, Gloria Manzoni)

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (maschile) – Finali: Italia (Simone Lamon, Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Elia Viviani)

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (femminile) – Finali: Italia (Letizia Paternoster, Elisa Blasamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi)

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Scratch (maschile) – Finali: Rachele Barbieri

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Scratch (femminile) – Finali: Elia Viviani

17.45-19.45 NUOTO: 50m stile libero (femminile) – Semifinali

17.45-19.45 NUOTO: 50m dorso (maschile) – Semifinali

17.45-19.45 NUOTO: 100m farfalla (femminile) – Semifinali

17.45-19.45 NUOTO: 100m rana (maschile) – Semifinali

17.45-19.45 NUOTO: 400m misti (femminile) – Finale

17.45-19.45 NUOTO: 400m stile libero (maschile) – Finale

17.45-19.45 NUOTO: 4x100m stile libero (femminile) – Finale

17.45-19.45 NUOTO: 4x100m stile libero (maschile) – Finale

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.