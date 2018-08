European Championships 2018 – Medaglieri e Dirette Live: l’offerta di OA Sport. Tutto in tempo reale

Domani prenderà il via a Glasgow (Scozia) la prima edizione degli European Championships 2018. Di che cosa si tratta? Semplicemente assisteremo agli Europei di diverse specialità, raggruppate in 12 giorni. Uno stratagemma varato per esigenze televisive ed economiche. Se sino allo scorso anno, ad esempio, le rassegne continentali di nuoto ed atletica si svolgevano in periodi differenti, in questa circostanza andranno a sovrapporsi. Di fatto assisteremo quasi ad una mini-Olimpiade su scala europea.

Gli European Championships, dunque, non sono altro che un insieme di Europei tradizionali. Di seguito le discipline interessate:

Atletica

Nuoto

Nuoto di fondo

Nuoto sincronizzato

Tuffi

Ciclismo su strada

Ciclismo su pista

Mountain bike

Bmx

Golf

Ginnastica artistica

Canottaggio

Triathlon

Come raccapezzarsi, dunque, in questo caleidoscopio di eventi? OA Sport vi offrirà la Diretta Live minuto per minuto dei seguenti sport:

Atletica

Nuoto

Nuoto di fondo

Nuoto sincronizzato

Tuffi

Ciclismo su strada

Ciclismo su pista

Ginnastica artistica

Canottaggio

Vi metteremo a disposizione, inoltre, la consueta DIRETTONA, con il sistema liveblog che vi consentirà di seguire in tempo reale l’andamento di tutte le discipline. Nella Direttona, inoltre, inseriremo aggiornamenti anche sugli Europei di tiro a volo (che non fanno parte della rassegna degli European Championships) ed i Mondiali di vela, altri due eventi molto importanti in questo palpitante avvio del mese di agosto.

MEDAGLIERI

Ogni sport avrà naturalmente un suo medagliere. Dobbiamo infatti sempre tenere a mente che ci troviamo di fronte a dei singoli Campionati Europei, i quali semplicemente si svolgono quasi in contemporanea.

Per questo vi offriremo i medaglieri degli Europei di atletica, nuoto (nel quale figurano anche sincronizzato, fondo e tuffi), canottaggio, ciclismo (pista e strada) e ginnastica artistica. In più potrete consultare su OA Sport anche il cosiddetto “medagliere generale”, che raggruppa i podi di tutte le discipline.

Ogni giorno, infine, troverete sulla nostra testata anche il programma completo e gli orari delle gare, nonché tutti gli italiani impegnati.

Non ci resta che augurarvi buon divertimento, nella speranza di diventare vostri inseparabili compagni di viaggio in questa avventura degli European Championships.

Potrebbero interessarti

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

IL MEDAGLIERE E I PRONOSTICI DI OA SPORT













federico.militello@oasport.it

Foto: Diego Gasperoni