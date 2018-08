European Championships 2018: il medagliere di OA Sport. I pronostici e i podi gara per gara

Gli European Championships 2018 sono la grande novità del panorama sportivo internazionale, una neonata competizione multisportiva che comprende gli Europei di diverse discipline: atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (strada, pista, mountain bike, bmx), canottaggio, nuoto di fondo, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf.

Le rassegne continentali di questo sport si svolgeranno in contemporanea dal 2 al 12 agosto tra Glasgow (Gran Bretagna) e Berlino (Germania) generando così una sorta di mini Olimpiade del Vecchio Continente: ci aspettano 12 giorni ricchissimi di sport, una vera e propria abbuffata in periodo di vacanza con tanti eventi in concomitanza tutti da seguire minuto per minuto.

Alla vigilia del grande evento, OA Sport vi propone le proprie previsioni di tutte le gare in calendario con tutti i podi e le medaglie che verranno assegnate. Abbiamo così stilato anche il medagliere degli European Championships 2018 che secondo la nostra redazione verrebbe vinto dalla Russia con 81 medaglie (41 ori) davanti alla Gran Bretagna e a una solida Olanda. L’Italia si piazzerebbe al quinto posto posto con 70 medaglie (15 ori) appena alle spalle della Francia.

MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018:

NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE Russia 41 27 13 81 Gran Bretagna 34 28 29 91 Paesi Bassi 22 16 10 48 Francia 16 15 16 47 Italia 15 19 36 70 Germania 11 16 19 46 Ungheria 7 4 5 16 Polonia 6 4 8 18 Svezia 6 2 6 14 Ucraina 5 15 5 25 ANA 5 1 1 7 Svizzera 4 5 5 14 Bielorussia 4 4 5 13 Belgio 4 4 4 12 Grecia 3 1 0 4 Spagna 2 9 10 21 Portogallo 2 4 1 7 Lituania 2 3 5 10 Norvegia 2 2 4 8 Croazia 2 2 0 4 Slovacchia 2 0 0 2 Turchia 1 2 1 4 Israele 1 1 0 2 Serbia 1 0 0 1 Danimarca 0 4 2 6 Rep. Ceca 0 3 4 7 Romania 0 3 3 6 Irlanda 0 2 0 2 Azerbaijan 0 1 0 1 Albania 0 1 0 1 Austria 0 0 2 2 Estonia 0 0 1 1 Bulgaria 0 0 1 1 Romania 0 0 1 1 Slovenia 0 0 1 1

ATLETICA LEGGERA:

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO 100 METRI (MASCHILE) Jimmy Vicaut (Francia) Zharnel Hughes (Gran Bretagna) Filippo Tortu (Italia) 200 METRI (MASCHILE) Ramil Guliyev (Turchia) Bruno Hortelano (Spagna) Adam Gemili (Gran Bretagna) 400 METRI (MASCHILE) Bruno Hortelano (Spagna) Matthew Hudson-Smith (Gran Bretagna) Karsten Warholm (Norvegia) 800 METRI (MASCHILE) Pierre-Ambroise Bosse (Francia) Marcin Lewandowski (Polonia) Saul Ordonez (Spagna) 1500 METRI (MASCHILE) Filip Ingebrigtsen (Norvegia) Jakub Holusa (Rep. Ceca) Jake Wightman (Gran Bretagna) 5000 METRI (MASCHILE) Mahiedine Mekhissi Benabbad (Francia) Henrik Ingebrigtsen (Norvegia) Yema Crippa (Italia) 10000 METRI (MASCHILE) Andy Vernon (Gran Bretagna) Adel Mechaal (Spagna) Yema Crippa (Italia) 110 METRI OSTACOLI Sergey Shubenkov (ANA) Orlando Ortega (Spagna) Pascal Martinot-Lagarde (Francia) 400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) Karsten Warholm (Norvegia) Yasmani Copello (Turchia) Ludvy Vaillant (Francia) 3000 METRI SIEPI (MASCHILE) Mahiedine Mekhissi Benabbad (Francia) Fernando Carro (Spagna) Napeoleon Solomon (Svezia) SALTO IN ALTO (MASCHILE) Danil Lysenko (ANA) Mateusz Przybylko (Germania) Dzmitry Nabokau (Bielorussia) SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) Armand Duplantis (Svezia) Renaud Lavillenie (Francia) Pawel Wojchiechowski (Polonia) SALTO IN LUNGO (MASCHILE) Aleksandr Menkov (ANA) Julian Howard (Germania) Radek Juska (Rep. Ceca) SALTO TRIPLO (MASCHILE) Pedro Pablo Pichardo (Portogallo) Alexis Copello (Azerbaijan) Nelson Evora (Portogallo) GETTO DEL PESO (MASCHILE) Michal Haratyk (Polonia) David Storl (Germania) Aleksandr Lesnoy (ANA) TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) Johannes Vetter (Germania) Andreas Hofmann (Germania) Thomas Roehler (Germania) LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) Andrius Gudzius (Lituania) Daniel Stahl (Svezia) Christoph Harting (Germania) LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) Pawel Fajdek (Polonia) Wojciech Nowicki (Polonia) Bence Halasz (Ungheria) 20KM DI MARCIA (MASCHILE) Vasiliy Mizinov (ANA) Miguel Angel Lopez (Spagna) Diego Garcia (Spagna) 50KM DI MARCIA (MASCHILE) Matej Toth (Slovacchia) Maryan Zakalnytskyy (Ucraina) Rafal Augustyn (Polonia) MARATONA (MASCHILE) Javier Guerra (Spagna) Oleksandr Sitkovskyy (Ucraina) Bashir Abdi (Belgio) DECATHLON Kevin Mayer (Francia) Kai Kazmirek (Germania) Maicel Uibo (Estonia) 4X100 METRI (MASCHILE) Gran Bretagna Francia Italia 4X400 METRI (MASCHILE) Polonia Italia Gran Bretagna 100 METRI (FEMMINILE) Dafne Schippers (Paesi Bassi) Dina Asher-Smith (Gran Bretagna) Mujinga Kambundji (Svizzera) 200 METRI (FEMMINILE) Dafne Schippers (Paesi Bassi) Dina Asher-Smith (Gran Bretagna) Bianca Williams (Gran Bretagna) 400 METRI (FEMMINILE) Lisanne De Witte (Paesi Bassi) Agnè Serksniene (Lituania) Justin Swiety (Polonia) 800 METRI (FEMMINILE) Renelle Lamote (Francia) Lynsey Sharp (Gran Bretagna) Shelayna Oskan (Gran Bretagna) 1500 METRI (FEMMINILE) Sifan Hassan (Paesi Bassi) Laura Muir (Gran Bretagna) Meraf Bahta (Svezia) 5000 METRI (FEMMINILE) Sifan Hassan (Paesi Bassi) Meraf Bahta (Svezia) Eilish McColgan (Gran Bretagna) 10000 METRI (FEMMINILE) Chemtai Lonah Salpeter (Israele) Sara Moreira (Portogallo) Alice Wright (Gran Bretagna) 100 METRI OSTACOLI Alina Talay (Bielorussia) Elvira Herman (Bielorussia) Nadine Visser (Paesi Bassi) 400 METRI OSTACOLI (FEMMINILE) Eilidh Doyle (Gran Bretagna) Lea Sprunger (Svizzera) Yadisleidy Pedroso (Italia) 3000 METRI SIEPI (FEMMINILE) Gesa Krause (Germania) Luiza Gega (Albania) Karoline Grovdal (Norvegia) SALTO IN ALTO (FEMMINILE) Mariya Lasitskene (ANA) Elena Vallortigara (Italia) Mirela Demireva (Bulgaria) SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) Katerina Stefanidi (Grecia) Anzhelika Sidorova (ANA) Angelica Bengtsson (Svezia) SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) Ivana Spanovic (Serbia) Malaika Mihambo (Germania) Shara Proctor (Gran Bretagna) SALTO TRIPLO (FEMMINILE) Paraskevi Papachristou (Grecia) Andreea Panturoiu (Romania) Ana Peleteiro (Spagna) GETTO DEL PESO (FEMMINILE) Christina Schwanitz (Germania) Anita Marton (Ungheria) Paulina Guba (Polonia) TIRO DEL GIAVELLOTTO (FEMMINILE) Tatsiana Khaladovich (Bielorussia) Nikola Ogrodnikova (Rep. Ceca) Christin Hussong (Germania) LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) Sandra Perkovic (Croazia) Nadine Mueller (Germania) Claudine Vita (Germania) LANCIO DEL MARTELLO (FEMMINILE) Anita Wlodarczyk (Polonia) Hanna Malyshik (Bielorussia) Alexandra Tavernier (Francia) 20KM DI MARCIA (FEMMINILE) Antonella Palmisano (Italia) Ana Cabecinha (Portogallo) Julia Takacs (Spagna) 50KM DI MARCIA (FEMMINILE) Ines Henriques (Portogallo) Julia Takacs (Spagna) Anastasiya Yatsevich (Bielorussia) MARATONA (FEMMINILE) Nastassia Ivanova (Bielorussia) Sara Dossena (Italia) Volha Mazuronak (Bielorussia) EPTATHLON Nafissatou Thiam (Belgio) Carolin Schaefer (Germania) Anouk Vetter (Paesi Bassi) 4X100 METRI (FEMMINILE) Gran Bretagna Svizzera Paesi Bassi 4X400 METRI (FEMMINILE) Francia Gran Bretagna Polonia

NUOTO:

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO 400 METRI MISTI (FEMMINILE) Ilaria Cusinato (Italia) Aimee Willmott (Gran Bretagna) Hannah Miley (Gran Bretagna) 400 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) Mykhaylo Romanchuk (Ucraina) Henrik Christiansen (Norvegia) Felix Auboeck (Austria) 4X100 STILE LIBERO (FEMMINILE) Paesi Bassi Francia Svezia 4X100 STILE LIBERO (MASCHILE) Russia Italia Francia 800 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) Simone Quadarella (Italia) Sarah Koehler (Germania) Boglarka Kapas (Ungheria) 100 METRI RANA (MASCHILE) Adam Peaty (Gran Bretagna) Kirill Prigoda (Russia) Arno Kamminga (Paesi Bassi) 100 METRI FARFALLA (FEMMINILE) Sarah Sjoestroem (Svezia) Svetlana Chimrova (Russia) Elena Di Liddo (Italia) 50 METRI DORSO Vladimir Morozov (Russia) Kliment Kolesnikov (Russia) Jeremy Stravius (Francia) 50 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) Sarah Sjoestroem (Svezia) Pernille Blume (Danimarca) Ranomi Kromowidjojo (Paesi Bassi) 4X200 STILE LIBERO (MISTA) Gran Bretagna Russia Germania 1500 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) Gregorio Paltrinieri (Italia) Mykhaylo Romanchuk (Ucraina) Florian Wellbrock (Germania) 100 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) Mehdy Metella (Francia) Vladimir Morozov (Russia) Duncan Scott (Gran Bretagna) 100 METRI RANA (FEMMINILE) Yuliya Efimova (Russia) Jessica Vall (Spagna) Ruta Meilutyte (Lituania) 50 METRI DORSO (FEMMINILE) Anastasiia Fesikova (Russia) Georgia Davies (Gran Bretagna) Mie Nielsen (Danimarca) 200 METRI FARFALLA (MASCHILE) Kristof Milak (Ungheria) Tamas Kenderesi (Ungheria) Ramon Klenz (Germania) 4X200 STILE LIBERO (MASCHILE) Gran Bretagna Russia Ungheria 200 METRI FARFALLA (FEMMINILE) Alys Thomas (Gran Bretagna) Franziska Hentke (Germania) Svetlana Chimrova (Russia) 100 METRI DORSO (MASCHILE) Evgeny Rylov (Russia) Kliment Kolesnikov (Russia) Robert Glinta (Romania) 200 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) Charlotte Bonnet (Francia) Frederike Heemskerk (Paesi Bassi) Viktoriia Andreeva (Russia) 200 METRI RANA (MASCHILE) Anton Chupkov (Russia) James Wilby (Gran Bretagna) Ross Murdoch (Gran Bretagna) 200 METRI MISTI (MASCHILE) Philip Heintz (Germania) Max Litchfield (Gran Bretagna) Duncan Scott (Gran Bretagna) 4X100 METRI MISTI (MISTA) Gran Bretagna Russia Italia 1500 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) Simona Quadarella (Italia) Sarah Koehler (Germania) Ajna Kesely (Ungheria) 50 METRI FARFALLA (MASCHILE) Andriy Govorov (Ucraina) Benjamin Proud (Gran Bretagna) Oleg Kostin (Russia) 100 METRI DORSO (FEMMINILE) Katinka Hosszu (Ungheria) Anastasiia Fesikova (Russia) Mie Nielsen (Danimarca) 200 METRI RANA (FEMMINILE) Yuliya Efimova (Russia) Molly Renshaw (Gran Bretagna) Marina Garcia (Spagna) 200 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) Danas Rapsys (Lituania) Duncan Scott (Gran Bretagna) James Guy (Gran Bretagna) 4X200 STILE LIBERO (FEMMINILE) Russia Francia Gran Bretagna 800 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) Gregorio Paltrinieri (Italia) Mykhaylo Romanchuk (Ucraina) Henrik Christiansen (Norvegia) 100 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) Sarah Sjoestroem (Svezia) Pernille Blume (Danimarca) Ranomi Kromowidjojo (Paesi Bassi) 50 METRI RANA (MASCHILE) Adam Peaty (Gran Bretagna) Fabio Scozzoli (Italia) Kirill Prigoda (Russia) 200 METRI DORSO (MASCHILE) Evgeny Rylov (Russia) Kliment Kolesnikov (Russia) Radoslaw Kawecki (Polonia) 200 METRI MISTI (FEMMINILE) Katinka Hosszu (Ungheria) Siobhan O’Connor (Gran Bretagna) Ilaria Cusinato (Italia) 4X100 STILE LIBERO (MISTA) Russia Gran Bretagna Italia 50 METRI FARFALLA (FEMMINILE) Sarah Sjoestroem (Svezia) Ranomi Kromowidjojo (Paesi Bassi) Melanie Henique (Francia) 50 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) Benjamin Proud (Gran Bretagna) Vladimir Morozov (Russia) Pawel Juraszek (Polonia) 50 METRI RANA (FEMMINILE) Yuliya Efimova (Russia) Imogen Clark (Gran Bretagna) Ruta Meilutyte (Lituania) 100 METRI FARFALLA (MASCHILE) Kristof Milak (Ungheria) Egor Kuimov (Russia) James Guy (Gran Bretagna) 200 METRI DORSO (FEMMINILE) Katinka Hosszu (Ungheria) Margherita Panziera (Italia) Daria Ustinova (Russia) 400 METRI MISTI (MASCHILE) David Verraszto (Ungheria) Max Litchfield (Gran Bretagna) Jeremy Desplanches (Svizzera) 400 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) Sarah Koehler (Germania) Boglarka Kapas (Ungheria) Simona Quadarella (Italia) 4X100 MISTI (MASCHILE) Gran Bretagna Russia Francia 4X100 MISTI (FEMMINILE) Gran Bretagna Russia Italia

GINNASTICA ARTISTICA (SENIORES):

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO CONCORSO A SQUADRE (FEMMINILE) Russia Francia Gran Bretagna VOLTEGGIO (FEMMINILE) Rebecca Downie (Gran Bretagna) Coline Devillard (Francia) Teja Belak (Slovenia) PARALLELE ASIMMETRICHE Nina Derwael (Belgio) Rebecca Downie (Gran Bretagna) Kim Bui (Germania) TRAVE Sanne Wevers (Paesi Bassi) Pauline Schaefer (Germania) Marine Boyer (Francia) CORPO LIBERO (FEMMINILE) Angelina Melnikova (Russia) Melanie De Jesus (Francia) Kim Bui (Germania) CONCORSO A SQUADRE (MASCHILE) Russia Gran Bretagna Svizzera CORPO LIBERO (MASCHILE) Max Whitlock (Gran Bretagna) Artem Dolgopyat (Israele) Joe Fraser (Gran Bretagna) CAVALLO CON MANIGLIE Max Whitlock (Gran Bretagna) David Belyavskiy (Russia) Cyril Tommasone (Francia) ANELLI Eleftherios Petrounias (Grecia) Ibrahim Colak (Turchia) Igor Radivilov (Ucraina) VOLTEGGIO (MASCHILE) Igor Radivilov (Ucraina) Artur Dalaloyan (Russia) Dominick Cunningham (Gran Bretagna) PARALLELE PARI David Belyavskiy (Russia) Pablo Braegger (Svizzera) Ferhat Arican (Turchia) SBARRA Epke Zonderland (Paesi Bassi) Tin Srbic (Croazia) Bart Deurloo (Paesi Bassi)

GINNASTICA ARTISTICA (JUNIORES):

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO CONCORSO A SQUADRE (FEMMINILE) Italia Russia Francia CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (FEMMINILE) Giorgia Villa (Italia) Ksenia Klimenko (Russia) Elisa Iorio (Italia) VOLTEGGIO (FEMMINILE) Giorgia Villa (Italia) Asia D’Amato (Italia) Ksenia Klimenko (Russia) PARALLELE ASIMMETRICHE Kseniia Klimenko (Russia) Elisa Iorio (Italia) Alice d’Amato (Italia) TRAVE Anastasia Bachynska (Ucraina) Ksenia Klimenko (Russia) Carolann Heduit (Francia) CORPO LIBERO (FEMMINILE) Kseniia Klimenko (Russia) Giorgia (Villa (Italia) Ameli Morgan (Gran Bretagna) CONCORSO A SQUADRE (MASCHILE) Russia Gran Bretagna Germania CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (MASCHILE) Iurii Busse (Russia) Sergei Naidin (Russia) Adam Tobin (Gran Bretagna) CORPO LIBERO (MASCHILE) Adam Tobin (Gran Bretagna) Iurii Busse (Russia) Sviataslau Dranitski (Bielorussia) CAVALLO CON MANIGLIE Sergei Naidin (Russia) Mauro Nemcanin (Croazia) Ward Claeys (Belgio) ANELLI Iurii Busse (Russia) Sergei Naidin (Russia) Jamie Lewis (Gran Bretagna) VOLTEGGIO (MASCHILE) Andrin Frey (Svizzera) Sviataslau Dranitski (Bielorussia) Sergei Naidin (Russia) PARALLELE PARI Sergei Naidin (Russia) Iurii Busse (Russia) Lay Giannini (Italia) SBARRA Niccolò Mozzato (Italia) Nicolas Bouchet (Belgio) Jamie Lewis (Gran Bretagna)



NUOTO DI FONDO:

DISCPLINA ORO ARGENTO BRONZO 5 CHILOMETRI (MASCHILE) Marc-Antoine Olivier (Francia) Kristof Rasovsky (Ungheria) Andrea Manzi (Italia) 5 CHILOMETRI (FEMMINILE) Sharon van Rouwendaal (Paesi Bassi) Arianna Bridi (Italia) Leonie Beck (Germania) 10 CHILOMETRI (MASCHILE) Ferry Weertman (Paesi Bassi) David Aubry (Francia) Simone Ruffini (Italia) 10 CHILOMETRI (FEMMINILE) Danielle Huskisson (Gran Bretagna) Sharon van Rouwendaal (Paesi Bassi) Rachele Bruni (Italia) 25 CHILOMETRI (MASCHILE) Axel Reymond (Francia) Matteo Furlan (Italia) Andreas Waschburger (Germania) 25 CHILOMETRI (FEMMINILE) Sharon van Rouwendaal (Paesi Bassi) Arianna Bridi (Italia) Oceane Cassignol (Francia) STAFFETTA Francia Olanda Ungheria



CICLISMO:

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO PROVA IN LINEA (MASCHILE) Peter Sagan (Slovacchia) Elia Viviani (Italia) Alexander Kristoff (Norvegia) PROVA A CRONOMETRO (MASCHILE) Geraint Thomas (Gran Bretagna) Victor Campenaerts (Belgio) Vasil Kiriyenka (Bielorussia) PROVA IN LINEA (FEMMINILE) Julienne D’Hoore (Belgio) Marianne Vos (Paesi Bassi) Marta Bastianelli (Italia) PROVA A CRONOMETRO (FEMMINILE) Ellen Van Dijk (Paesi Bassi) Anna Van Der Breggen (Paesi Bassi) Trixi Worrack (Germania) MOUNTAIN BIKE (MASCHILE) Stephane Tempier (Francia) Florian Vogel (Svizzera) Manuel Fumic (Germania) MOUNTAIN BIKE (FEMMINILE) Jolanda Neff (Svizzera) Maja Wloszczowska (Polonia) Pauline Ferrand Prevot (Francia) BMX (MASCHILE) Sylvain Andre (Francia) Niek Kimmann (Paesi Bassi) Joris Daudet (Francia) BMX (FEMMINILE) Laura Smulders (Paesi Bassi) Judy Baauw (Paesi Bassi) Natalia Afremova (Russia) VELOCITA’ (MASCHILE) Jack Carlin (Gran Bretagna) Sebastian Vigier (Francia) Mateusz Rudyk (Polonia) VELOCITA’ (FEMMINILE) Daria Shmeleva (Russia) Pauline Grabosch (Germania) Simona Krupeckaite (Lituania) VELOCITA’ A SQUADRE (MASCHILE) Francia Paesi Bassi Gran Bretagna VELOCITA’ A SQUADRE (FEMMINILE) Russia Germania Paesi Bassi CHILOMETRO DA FERMO (MASCHILE) Jeffrey Hoogland (Paesi Bassi) Quentin Lafargue (Francia) Eric Engler (Germania) 500 METRI DA FERMO (FEMMINILE) Miriam Welte (Germania) Daria Shmeleva (Russia) Olena Starikova (Ucraina) KEIRIN (MASCHILE) Maximilian Levy (Germania) Andrii Vynokurov (Ucraina) Matthis Buechli (Paesi Bassi) KEIRIN (FEMMINILE) Nicky Degrendele (Belgio) Simona Krupeckaite (Lituania) Shanne Braspennincx (Paesi Bassi) INSEGUIMENTO INDIVIDUALE (MASCHILE) Filippo Ganna (Italia) Ivo Oliveira (Portogallo) Charlie Tanfield (Gran Bretagna) INSEGUIMENTO INDIVIDUALE (FEMMINILE) Katie Archibald (Gran Bretagna) Justyna Kaczkowska (Polonia) Silvia Valsecchi (Italia) INSEGUIMENTO A SQUADRE (MASCHILE) Gran Bretagna Danimarca Italia INSEGUIMENTO A SQUADRE (FEMMINILE) Gran Bretagna Italia Germania CORSA A PUNTI (MASCHILE) Krisztian Lovassy (Ungheria) Christos Volikakis (Grecia) Kenny De Ketele (Belgio) CORSA A PUNTI (FEMMINILE) Kirsten Wild (Paesi Bassi) Trine Schmidt (Danimarca) Gulnaz Badykova (Russia) SCRATCH (MASCHILE) Yauheni Karaliok (Bielorussia) Adriel Garel (Francia) Michele Scartezzini (Italia) SCRATCH (FEMMINILE) Kirsten Wild (Paesi Bassi) Jolien D’Hoore (Belgio) Rachele Barbieri (Italia) MADISON (MASCHILE) Germania Francia Belgio MADISON (FEMMINILE) Gran Bretagna Paesi Bassi Italia OMNIUM (MASCHILE) Szymon Sajnok (Polonia) Albert Torres (Spagna) Elia Viviani (Italia) OMNIUM (FEMMINILE) Kirsten Wild (Paesi Bassi) Katie Archibald (Gran Bretagna) Elisa Balsamo (Italia) ELIMINAZIONE (MASCHILE) Maksim Piskunov (Russia) Rui Oliveira (Portogallo) Loic Perizzolo (Svizzera) ELIMINAZIONE (FEMMINILE) Kirsten Wild (Paesi Bassi) Lotte Kopecky (Belgio) Maria Confalonieri (Italia)

CANOTTAGGIO:

DUE SENZA (FEMMINILE) Paesi Bassi Romania Italia DUE SENZA (MASCHILE) Croazia Rep. Ceca Francia DOPPIO (FEMMINILE) Paesi Bassi Lituania Rep. Ceca DOPPIO (MASCHILE) Polonia Germania Svizzera QUATTRO SENZA (FEMMINILE) Gran Bretagna Paesi Bassi Romania QUATTRO SENZA (MASCHILE) Gran Bretagna Paesi Bassi Romania SINGOLO (FEMMINILE) Svizzera Irlanda Austria SINGOLO (MASCHILE) Paesi Bassi Svizzera Lituania DOPPIO PESI LEGGERI (FEMMINILE) Italia Paesi Bassi Romania DOPPIO PESI LEGGERI (MASCHILE) Italia Irlanda Francia QUATTRO DI COPPIA (FEMMINILE) Germania Paesi Bassi Gran Bretagna QUATTRO DI COPPIA (MASCHILE) Gran Bretagna Italia Lituania OTTO (FEMMINILE) Paesi Bassi Romania Gran Bretagna OTTO (MASCHILE) Germania Paesi Bassi Gran Bretagna SINGOLO PESI LEGGERI (FEMMINILE) Svezia Bielorussia Italia SINGOLO PESI LEGGERI (MASCHILE) Svizzera Germania Italia QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI (MASCHILE) Italia Paesi Bassi Rep. Ceca

TUFFI:

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO TEAM EVENT Russia Ucraina Italia 1 METRO (MASCHILE) Patrick Hausding (Germania) Giovanni Tocci (Italia) Oleg Kolodiy (Ucraina) 10 METRI SINCRO (FEMMINILE) Beliaeva/Timoshinina (Russia) Cheng/Toulson (Gran Bretagna) Liulko/Lyskun (Ucraina) 10 METRI (FEMMINILE) Iuliia Timoshinina (Russia) Lois Toulson (Gran Bretagna) Anna Chuinyshena (Russia) 3 METRI SINCRO (FEMMINILE) Massenberg/Punzel (Germania) Haslam/Reid (Gran Bretagna) Shleikher/Bazhina (Russia) 3 METRI (MASCHILE) Ilia Zakharov (Russia) Oleg Kolodiy (Ucraina) Evgenii Kuznetsov (Russia) 10 METRI SINCRO (MASCHILE) Minibaev/Bondar (Russia) Dolgov/Gorshkovozov (Ucraina) Bathel/Fandler (Germania) 1 METRO (FEMMINILE) Nadezda Bazhina (Russia) Elena Bertocchi (Italia) Anna Pysmenska (Ucraina) 3 METRI SINCRO (MASCHILE) Zakharov/Kuznetsov (Russia) Kolodiy/Gorshkovozov (Ucraina) Laugher/Mears (Gran Bretagna) 3 METRI (FEMMINILE) Grace Reid (Gran Bretagna) Kristina Ilinykh (Russia) Tina Punzel (Germania) 10 METRI (MASCHILE) Aleksandr Bondar (Russia) Benjamin Auffret (Francia) Nikita Shleikher (Russia) 10 METRI SINCRO (MISTO) Lee/Toulson (Gran Bretagna) Timoshinina/Shleikher (Russia) Fandler/Wassen (Germania)

3 METRI SINCRO (MISTO): Nadezhda Bazhina-Nikita Shleikher (Russia), Elena Bertocchi-Maicol Verzotto (Italia), Ross Haslam-Grace Reid (Gran Bretagna)

NUOTO SINCRONIZZATO:

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO SOLO LIBERO Svetlana Kolesnichenko (Russia) Yelyzaveta Yakhno (Ucraina) Linda Cerruti (Italia) SOLO TECNICO Svetlana Kolesnichenko (Russia) Yelyzaveta Yakhno (Ucraina) Linda Cerruti (Italia) DUO LIBERO Kolesnichenko/Subbotina (Russia) Savchuk/Yakhno (Ucraina) Ferro/Cerruti (Italia) DUO TECNICO Kolesnichenko/Subbotina (Russia) Savchuk/Yakhno (Ucraina) Ferro/Cerruti (Italia) COMBO SQUADRA Ucraina Italia Spagna DUO MISTO TECNICO Flamini/Minisini (Italia) Gurbanberdieva/Maltsev (Russia) Ferreras/Ribes (Spagna) DUO MISTO LIBERO Gurbanberdieva/Maltsev (Russia) Flamini/Minisini (Italia) Ferreras/Ribes (Spagna) ROUTINE FREE SQUADRE Russia Ucraina Italia ROUTINE TECNICA SQUADRE Russia Ucraina Italia

TRIATHLON:

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO MASCHILE Alistair Brownlee (Gran Bretagna) Fernando Alarza (Spagna) Vicente Hernandez (Spagna) FEMMINILE Jessica Learmonth (Gran Bretagna) Non Stanford (Gran Bretagna) Vendula Frintova (Rep. Ceca) STAFFETTA Francia Gran Bretagna Spagna

GOLF:

DISCIPLINA ORO ARGENTO BRONZO MASCHILE Gran Bretagna Francia Gran Bretagna FEMMINILE Gran Bretagna Gran Bretagna Svezia MISTO Gran Bretagna Gran Bretagna Svezia