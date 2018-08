Europa League 2018-2019: il sorteggio dei gironi. Orario d’inizio, come vederlo in tv e le 4 fasce. Presenti Milan e Lazio

Terminata la fase preliminare e ufficializzati i nomi delle società partecipanti, nella giornata odierna verrà svolto il sorteggio dei gironi di Europa League 2018-2019 di calcio. Teatro dell’evento il Grimaldi Forum di Montecarlo, dove a partire dalle ore 13.00 verranno delineati i 12 gruppi da quattro squadre ciascuno. I 48 club iscritti sono divisi in quattro fasce in base al coefficiente (determinato dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti).

L’Italia è rappresentata da due elementi, Lazio e Milan, mentre l’Atalanta non entrerà a far parte della fase a gruppi della competizione dopo la sconfitta contro il Copenaghen nell’ultimo turno di playoff. I biancocelesti sono inseriti in prima fascia insieme alle altre big, mentre i rossoneri rientrano nel secondo raggruppamento insieme ad avversarie come Marsiglia, Fenerbache e Celtic (tre società che la Lazio vuole evitare), dunque c’è il rischio di incontrare una candidata al successo finale, come ad esempio Siviglia, Arsenal e Chelsea Dinamo Zagabria e Spartak Mosca le mine vaganti in terza fascia; il Rosenborg è il club inserito nel quarto raggruppamento che chiunque vorrebbe evitare.

Il sorteggio dei gironi di Europa League 2018-2019 sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport a partire dalle ore 12.45 e su Eurosport 1 alle ore 13.00. E’ inoltre possibile seguire l’evento in streaming sul sito UEFA. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale.

Sorteggio gironi Europa League 2018-2019

Venerdì 31 luglio

Grimaldi Forum, Montecarlo

Inizio: ore 13.00

LE QUATTRO FASCE:

PRIMA FASCIA:

SIVIGLIA

ARSENAL

CHELSEA

ZENIT SAN PIETROBURGO

BAYER LEVERKUSEN

DINAMO KIEV

BESIKTAS

SALISBURGO

OLYMPIAKOS

VILLAREAL

ANDERLECHT

LAZIO

SECONDA FASCIA:

SPORTING LISBONA

LUDOGORETS

COPENAGHEN

MARSIGLIA

CELTIC

PAOK

MILAN

GENK

FENERBACHE

KRASNODAR

ASTANA

RAPID VIENNA

TERZA FASCIA:

BETIS SIVIGLIA

BATE BORISOV

QARABAG

DINAMO ZAGABRIA

LIPSIA

EINTRACHT FRANCOFORTE

MALMO

SPARTAK MOSCA

STANDARD LIEGI

ZURIGO

RENNES

BORDEAUX

QUARTA FASCIA:

APOLLON LIMASSOL

ROSENBORG

VORSKLA POLTAVA

SLAVIA PRAGA

AKHISARSPOR

JABLONEC

VIDI

AEK LARNACA

RANGERS GLASGOW

F91 DUDELANGE

SARPSBORG













