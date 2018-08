Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Scott Brash profeta in patria a Londra! Scatto di Ben Maher in classifica generale

Britannici in festa a Londra, dove è andata in scena la tredicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Scott Brash ha trionfato davanti al pubblico di casa con due straordinari precorsi netti in sella a Hello Mr President, infliggendo distacchi abissali ai suoi avversari grazie ad un barrage concluso in 38”88, un tempo davvero esaltante che gli ha consentito di godersi una strepitosa vittoria.

Alle sue spalle, staccato di oltre un secondo, si è piazzato lo svedese Peder Fredricson, campione europeo in carica, che in sella a Hanson WL è riuscito a fare la differenza con due prove senza errori e un tempo di 39”84 nel barrage. Ma la sua superba prestazione non è stata sufficiente a proiettarlo sul gradino più alto del podio.

La terza piazza, invece, è stata occupata dal tedesco Ludger Beerbaum, il meno atteso della pattuglia teutonica, che ha realizzato due prove solide senza commettere alcuna sbavatura in sella a Casello, con il quale ha fermato il cronometro su 41”15 nella seconda decisiva manche.

Eccellente anche la prova del britannico Ben Maher, che ha concluso al quarto posto con 4 penalità nel barrage in sella a Explosion W, ma si gode l’allungo in classifica generale, che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del LGCT 2018.

L’irlandese Denis Lynch, invece, si è piazzato al quinto posto con RMF Echo, lasciandosi alle spalle altri due britannici, ossia Harry Charles con Abc Quantum Cruise e Michael Whitaker con El Wee Widge.

Londra non si è rivelata propizia per i colori italiani: il migliore è stato Lorenzo De Luca, 20° con 8 penalità nel percorso base in sella a Halifax van het Kluizebos, mentre Alberto Zorzi ha concluso la sua prova al 32° posto con 12 penalità su Contanga 3, scivolando in quinta posizione in classifica generale dopo l’exploit fantastico di Berlino.













Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport