Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi tra gli otto convocati per la tappa di Roma

Saranno otto i rappresentanti azzurri in occasione del “Cinque Stelle” di Roma, tappa italiana del Longines Global Champions Tour 2018. Il team manager Stefano Brecciaroli ha diramato l’elenco delle convocazioni in vista dell’appuntamento che andrà in scena allo Stadio dei Marmi del Foro Italico tra giovedì 6 e domenica 9 settembre.

Il principale alfiere del Bel Paese sarà Alberto Zorzi, terzo in classifica generale e tuttora in corsa per la vittoria del LGCT 2018, per il quale dovrà vedersela con l’olandese Harrie Smolders e soprattutto col britannico Ben Maher, leader della graduatoria generale.

Il caporal maggiore Zorzi parteciperà con Contanga 3 e Danique, ma a rappresentare l’Italia ci sarà anche l’aviere scelto Lorenzo De Luca, che cavalcherà Halifax van het Kluizebos e Cynar VA per provare a ripetere l’exploit capitolino del Piazza di Siena e diventare il “re di Roma” nel 2018.

Ad accedere di diritto in base al ranking è stato anche il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano, autore finora di un’eccellente stagione, il quale gareggerà con Caspar 232 e Carlotta 232.

La selezione ha riguardato anche il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi con Call Me e Faliane W, il carabiniere scelto Bruno Chimirri con Tower Mouche, Gianni Govoni con Antonio e Quirama Il Palazzetto, il 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet con Princy e Verdine SZ, l’aviere capo Luca Marziani con Don’t Worry B e Tokyo du Soleil.

Sette cavalieri e un’amazzone per puntare in alto e andare a caccia di una vittoria che darebbe ulteriore linfa all’Italia in vista dei World Equestrian Games 2018 di Tryon, in programma a partire dall’11 settembre.













Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport