Coppa Davis 2019: quando giocherà l’Italia? Azzurri dalla fase preliminare. Data, programma e orari

L’Italia non rientra tra le quattro semifinaliste della Coppa Davis 2018, e dunque non sarà qualificata di diritto alla fase finale dell’edizione 2019: gli azzurri dovranno partire dal turno preliminare previsto nel mese di febbraio 2019, oppure dovranno sperare che venga loro assegnata una delle due wild card.

Eliminata nei quarti ad aprile dalla Francia, l’Italia sarebbe costretta a passare dal primo turno nel 2019, che verrà giocato, come nel vecchio format del torneo che assegna l’Insalatiera, con incontri casa-trasferta: saranno 24 le squadre coinvolte, con 12 posti in palio per la fase finale di novembre 2019.

Gli azzurri dunque saranno costretti ad affrontare questo turno preliminare, che dovranno superare per evitare di essere retrocessi nei gruppi zonali: la qualificazione al turno preliminare del 2020 infatti sarà assicurato soltanto a 12 delle squadre che approderanno alla fase finale, ovvero quelle piazzate tra il quinto ed il sedicesimo posto.

Anche il turno preliminare di febbraio sarà trasmesso in tv da SuperTennis, che trasmetterà la competizione fino al 2021. Di seguito il programma del turno preliminare di Coppa Davis.

Coppa Davis 2019

Turno preliminare

Febbraio 2019 (date da definire)

12 incontri casa-trasferta

diretta tv su SuperTennis













Foto: Profilo Twitter Coppa Davis

roberto.santangelo@oasport.it