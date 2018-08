Classica Amburgo 2018: il percorso ai raggi X. Se la giocano i velocisti

Cambia la denominazione (da Vattenfall Cyclassics a EuroEyes Cyclassics Hamburg), ma variano non il periodo e il percorso: si corre domenica la Classica di Amburgo, tornano le corse di un giorno per il calendario del World Tour. A giocarsela, per quella che sarà la 23ma edizione, saranno ancora una volta le ruote veloci. Andiamo a scoprire il percorso ai raggi X.

Praticamente immutato rispetto alla passata edizione, che ha visto trionfare Elia Viviani. Si corre ovviamente tutta la prova nella Bassa Sassonia con 216 chilometri e partenza ed arrivo ad Amburgo. Dopo una prima parte in linea, non del tutto pianeggiante, ma che sarà percorsa molto probabilmente ad andature blande, si entra nel tradizionale circuito, da affrontare quattro volte: protagonista lo strappo di Waseberg (700 metri al 10% con punte al 16%). L’ultimo scollinamento sarà però a più di 15 chilometri dall’arrivo, dunque ci sarà tutto lo spazio per le squadre dei velocisti per organizzarsi e portare la corsa alla volata.

