Classica Amburgo 2018, Elia Viviani a caccia del bis! Sfida a Sagan e Kristoff dopo gli Europei

Elia Viviani sarà uno dei grandi protagonisti della Classica di Amburgo, tradizionale appuntamento ciclistico che si correrà domenica 19 agosto nella città agosto. Il velocista della Quick-Step Floors si presenterà infatti per cercare di replicare la vittoria firmata lo scorso anno. Il 29enne ottenne dodici mesi fa una delle sue affermazioni più belle con la casacca della Sky, poi il cambio di squadra e per il momento una stagione da incorniciare in cui spiccano soprattutto i trionfi al Giro d’Italia e l’apoteosi ai Campionati Italiani.

Il veronese sarà infatti al via con il tricolore sulle spalle ed è pronto a fare saltare il campo su un percorso particolarmente adatto ai velocisti anche se il consueto strappo del Waseberg potrebbe creare qualche difficoltà. Elia Viviani vuole continuare a vincere per lanciarsi poi verso la Vuelta, settimana scorsa non è stato protagonista agli Europei vinti da Matteo Trentin (parliamo della prova su strada perché in pista l’azzurro è stato eccezionale, a Glasgow ha conquistato l’argento nell’omnium ed è stato un pilastro del quartetto vincitore della medaglia d’oro) e dunque l’appuntamento di Amburgo potrebbe essere l’occasione giusta per la rivincita anche se non mancheranno avversari di assoluto spessore come il Campione del Mondo Peter Sagan, i velocisti puri Alexander Kristoff e Arnaud Demare, il tedesco André Greipel. In squadra con lui anche l’altro big Fernando Gaviria, Rémi Cavagna, Kasper Asgreen, Davide Martinelli, Michael Morkov Christensen e Fabio Sabatini.













(foto Valerio Origo)