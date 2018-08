Classica Amburgo 2018: Elia Viviani a caccia del bis in maglia tricolore

Circa un anno fa partì una scalata clamorosa verso la vetta delle volate mondiali. Elia Viviani, da piazzato di lusso iniziò in terra tedesca a diventare un vincente a sorpresa (ovviamente su strada, visti i grandi trionfi su pista, a partire dall’oro olimpico di Rio 2016). L’azzurro, in maglia Sky, riuscì ad aggiudicarsi la sua prima corsa di un giorno nel World Tour: la Classica di Amburgo.

Domenica si ritornerà sulle stesse strade, con lo stesso identico percorso: 216 chilometri dove sarà protagonista lo strappo di Waseberg (700 metri al 10% con punte al 16%), ma che molto probabilmente si chiuderanno in uno sprint di gruppo, visto lo spazio che avrà il plotone dallo scollinamento all’arrivo per chiudere sui possibili fuggitivi. Una super Quick-Step a difesa del velocista veronese che va a caccia della doppietta, questa volta con una maglia molto più pesante sulle spalle: quella di campione italiano. Non è ancora arrivata la prima vittoria con il tricolore, questa è l’occasione giusta per riuscirci.

Tanti i possibili rivali. A partire dal campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), sempre da citare come grande favorito quando si presenta al via di una corsa, ma con una condizione tutt’altro che ottimale in uscita dal Tour (ritirato domenica scorsa a Glasgow). Ci sarà anche Alexander Kristoff, norvegese della UAE Emirates, che può creare più di qualche grattacapo, visto anche il trionfo nell’ultima tappa della Grande Boucle a Parigi. Da seguire anche Arnaud Démare (FDJ) e i tanti tedeschi, da Pascal Ackermann, in grandissima forma, passando per John Degenkolb ed André Greipel.

Non solo Viviani in casa Italia: presenti anche Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e il neo campione europeo Matteo Trentin che sfoggerà la sua maglia di padrone del Vecchio Continente.

Foto: Valerio Origo