Classica Amburgo 2018: come vederla in tv e streaming. Il programma e l’orario

Domani, domenica 19 agosto si correrà la 23ma edizione della Classica di Amburgo. La città tedesca ospiterà anche quest’anno i migliori velocisti del circuito che si daranno battaglia su un percorso di 220 km prevalentemente pianeggiante, che vedrà protagonista lo strappo di Waseberg (700 metri al 10% con punte al 16%), in cui lo scorso anno trionfò il nostro Elia Viviani. L’azzurro, in maglia tricolore, va a caccia di un clamoroso bis: da fare attenzione soprattutto ad Alexander Kristoff. In gara anche il campione d’Europa Matteo Trentin.

La partenza della corsa è fissata alle 11.25, mentre l’arrivo è previsto attorno alle 16.30. La Classica di Amburgo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 14.30 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport2 dalle 15.30 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Classica Amburgo 2018

Domenica 19 agosto

Amburgo-Amburgo 220 km

Partenza: 11.25

Arrivo previsto: 16.30 circa

Foto: Valerio Origo