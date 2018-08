LIVE Classica di Amburgo 2018 in DIRETTA: Elia Viviani a caccia del bis, che sfida con Sagan. C’è anche Matteo Trentin

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Classica di Amburgo 2018. Tornano le corse di un giorno ad animare il circuito World Tour di ciclismo: in terra tedesca si corre la 23ma edizione della tradizionale corsa della Bassa Sassonia, che spesso e volentieri ha visto trionfare i velocisti. Un percorso di 220 km prevalentemente pianeggiante, che vedrà protagonista lo strappo di Waseberg (700 metri al 10% con punte al 16%), ma che lascerà sicuramente spazio alle compagini degli sprinter per organizzare la volata finale. Campione uscente e grande favorito Elia Viviani: l’uomo della Quick-Step Floors vuole trionfare in maglia di campione italiano. A lanciare la sfida il campione del mondo (non apparso in formissima) Peter Sagan, il norvegese Alexander Kristoff, uno dei pericoli principali, ed il neo campione d’Europa Matteo Trentin. Appuntamento alle 11.00 con le prime pedalate dei corridori.













Foto: Pier Colombo